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हिंदी न्यूज़शिक्षाकनाडा में पढ़ाई के लिए कैसे करें वीजा अप्लाई, जानें इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं?

कनाडा में पढ़ाई के लिए कैसे करें वीजा अप्लाई, जानें इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं?

कनाडा में पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं? जानिए कनाडा स्टडी वीजा के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, इंटरव्यू की तैयारी और वीजा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जरूरी सवाल क्या हो सकतें हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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  • कनाडा में पढ़ने हेतु पहले एडमिशन ऑफर और दस्तावेज जुटाए.
  • वीजा अधिकारी कोर्स, करियर योजनाओं पर आपसे सवाल पूछेंगे.
  • साक्षात्कार में सफल होने को अपनी जानकारी, दस्तावेज तैयार रखें.

कनाडा में पढ़ाई करना आज भी हजारों भारतीय छात्रों का सपना है. बेहतर शिक्षा, विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटीज और करियर के अच्छे अवसरों की वजह से हर साल बड़ी संख्या में छात्र कनाडा का रुख करते हैं. हालांकि कनाडा में पढ़ाई के लिए एडमिशन मिलने के बाद सबसे अहम कदम स्टडी परमिट (Study Permit) या स्टडी वीजा हासिल करना होता है.

स्टडी वीजा के लिए कैसे करें आवेदन?

कनाडा स्टडी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले छात्र को किसी मान्यता प्राप्त कनाडाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर लेटर प्राप्त करना जरूरी होता है.इसके बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से स्टडी परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं.आवेदन के दौरान पासपोर्ट, एडमिशन लेटर, फीस की स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं. साथ ही यह भी दिखाना होता है कि छात्र के पास पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है.

क्या सभी छात्रों का इंटरव्यू होता है?

कनाडा की इमिग्रेशन एजेंसी IRCC सभी आवेदकों का इंटरव्यू नहीं लेती.यदि किसी आवेदन में अतिरिक्त जानकारी की जरूरत महसूस होती है या किसी बात को लेकर स्पष्टीकरण चाहिए होता है, तो छात्र को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है.

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इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ये सवाल

स्टडी वीजा इंटरव्यू में अधिकारी आमतौर पर छात्र की पढ़ाई, करियर और भविष्य की योजनाओं से जुड़े सवाल पूछते हैं.जैसे- 

  • आपने पढ़ाई के लिए कनाडा को ही क्यों चुना?
  • आपने यह कोर्स क्यों चुना?
  • यह कोर्स आपके करियर में कैसे मदद करेगा?
  • अपने देश में यह कोर्स क्यों नहीं कर रहे?
  • आपकी पढ़ाई और रहने का खर्च कौन उठाएगा?
  • आपने जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसके बारे में क्या जानते हैं?
  • पढ़ाई पूरी करने के बाद आपकी क्या योजना है?
  • क्या आपके परिवार के सदस्य कनाडा में रहते हैं?
  • आपकी पिछली पढ़ाई  उपलब्धियां क्या हैं?

इंटरव्यू के दौरान किन गलतियों से बचें?

कई छात्र इंटरव्यू के दौरान घबराहट में गलत जवाब दे देते हैं.आवेदन में दी गई जानकारी और इंटरव्यू के जवाबों में अंतर होने पर वीजा अधिकारी संदेह कर सकते हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी, कोर्स या वित्तीय व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी न होना भी आवेदन को प्रभावित कर सकता है.

इंटरव्यू में सफलता के लिए अपनाएं ये टिप्स

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 03 Jun 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Education Higher Education Canada Study Visa 2025
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