Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर के 284 पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अभियान के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर है.
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPUs) ने असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 284 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hvpn.org.in, hpgcl.org.in, uhbvn.org.in या dhbvn.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
