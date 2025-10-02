हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट

हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर के 284 पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अभियान के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Oct 2025 09:52 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. हरियाणा पावर यूटिलिटीज (HPUs) ने असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 284 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hvpn.org.in, hpgcl.org.in, uhbvn.org.in या dhbvn.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के तहत असिस्टेंट इंजीनियर (इलेक्ट्रिक कैडर) के लिए 211 पद, असिस्टेंट इंजीनियर (मैकेनिकल कैडर) के लिए 55 पद और असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल कैडर) के लिए 19 पद उपलब्ध हैं. कुल मिलाकर 284 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीई या बीटेक की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास 2022 से 2025 तक का वैध GATE स्कोर भी होना चाहिए. अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मेन्स परीक्षा या इंटरव्यू से पहले डिग्री प्रमाणपत्र जमा करना होगा. इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
चयनित उम्मीदवारों को 53,100 से 1,67,800 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा. यह वेतन सरकारी नौकरी के हिसाब से बेहद आकर्षक पैकेज है और इसमें अन्य भत्ते भी शामिल होंगे.
उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा. इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी.
आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है. जनरल और अन्य राज्य के पुरुष उम्मीदवारों को 590 रुपये शुल्क देना होगा. हरियाणा की महिलाएं, SC/BC-A/BC-B/EWS/ESM वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 148 रुपये शुल्क देना होगा. हरियाणा के PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन नि:शुल्क है.
इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें. इसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना जरूरी है. इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करके फॉर्म सब्मिट करें. अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सेव रखें.
Published at : 02 Oct 2025 09:52 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्रिवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

