उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में बीई या बीटेक की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास 2022 से 2025 तक का वैध GATE स्कोर भी होना चाहिए. अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मेन्स परीक्षा या इंटरव्यू से पहले डिग्री प्रमाणपत्र जमा करना होगा. इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.