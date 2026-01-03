दिल्ली के नरेला में INLD नेता भूपेंद्र दहिया की नृशंस हत्या, शव को जलाने की कोशिश

दिल्ली के नरेला इलाके में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के युवा नेता की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी भूपेंद्र दहिया उर्फ बीनू (38) के रूप में हुई है, जो इनेलो में राई हलका के युवा प्रधान के पद पर कार्यरत थे. अपराधियों ने न केवल बेरहमी से हत्या की, बल्कि पहचान मिटाने के लिए शव को आग लगाकर जलाने की कोशिश भी की.

पुलिस को 1 जनवरी की देर रात नरेला थाना क्षेत्र के लामपुर गांव स्थित एक फार्म हाउस (खेत में बने कमरे) में शव होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को भूपेंद्र का शव अर्धजली हालत में मिला. शव के सिर पर चोट के गहरे निशान थे और पास ही उनका मोबाइल फोन और भारी मात्रा में जले हुए नकदी (हजारों रुपये) बरामद हुए हैं.

घर से पैसे लेकर निकले थे भूपेंद्र

मृतक के भाई प्रवीण कुमार ने बताया कि 1 जनवरी की शाम भूपेंद्र किसी को पैसे देने के लिए घर से निकले थे. शाम 6 बजे तक उनसे संपर्क हो पा रहा था, लेकिन उसके बाद उनका फोन मिलना बंद हो गया. रात करीब 11 बजे जब परिजन मौके पर पहुँचे, तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए. हत्यारों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से तेल छिड़ककर शव और रुपयों को आग लगा दी थी.

जांच में जुटी पुलिस और FSL टीम

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी और FSL (फॉरेंसिक) टीम ने रात में ही घटना स्थल का मुआयना किया. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के रूट का पता लगाया जा सके.

पुलिस का बयान

नरेला थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

परिवार में शोक

भूपेंद्र दहिया अपने भाई के साथ सोनीपत में 'दक्ष प्रॉपर्टी' के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय भी करते थे. उनकी हत्या की खबर से गांव नाहरी और इनेलो कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश और शोक की लहर है.