हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीJobs 2025: 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, ऐसे करें अप्लाई

Jobs 2025: 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, ऐसे करें अप्लाई

EMRS Recruitment 2025: 10वीं पास से लेकर पीजी और बी.एड तक के उम्मीदवारों के लिए 7,297 पदों पर आवेदन का सुनहरा मौका है. आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Sep 2025 08:37 AM (IST)
EMRS Recruitment 2025: 10वीं पास से लेकर पीजी और बी.एड तक के उम्मीदवारों के लिए 7,297 पदों पर आवेदन का सुनहरा मौका है. आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

अगर आप सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS ने साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस भर्ती में टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों तरह के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार तक सभी को मौका मिलेगा. यानी योग्यता चाहे जो भी हो, आपके पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
इस भर्ती में टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों तरह के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार तक सभी को मौका मिलेगा. यानी योग्यता चाहे जो भी हो, आपके पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है.
भारत सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि इस बार कुल 7,297 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें से सबसे ज्यादा पद टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा पीजीटी शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्रावास वार्डन, स्टाफ नर्स, लेखाकार, लैब अटेंडेंट और जूनियर सचिवालय सहायक जैसे पदों पर भी भर्ती होगी.
भारत सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ बताया गया है कि इस बार कुल 7,297 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें से सबसे ज्यादा पद टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए रखे गए हैं. इसके अलावा पीजीटी शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्रावास वार्डन, स्टाफ नर्स, लेखाकार, लैब अटेंडेंट और जूनियर सचिवालय सहायक जैसे पदों पर भी भर्ती होगी.
प्रधानाचार्य के 225 पद निकाले गए हैं, जिनके लिए उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होना जरूरी है. वहीं पीजीटी शिक्षक के लिए 1,460 पद रखे गए हैं, जिनके लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बी.एड आवश्यक है. सबसे ज्यादा 3,962 पद टीजीटी शिक्षकों के लिए हैं, जिसमें स्नातक और बीएड योग्यता जरूरी है. इसके अलावा 635 पद छात्रावास वार्डन के लिए रखे गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री पर्याप्त होगी.
प्रधानाचार्य के 225 पद निकाले गए हैं, जिनके लिए उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होना जरूरी है. वहीं पीजीटी शिक्षक के लिए 1,460 पद रखे गए हैं, जिनके लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बी.एड आवश्यक है. सबसे ज्यादा 3,962 पद टीजीटी शिक्षकों के लिए हैं, जिसमें स्नातक और बीएड योग्यता जरूरी है. इसके अलावा 635 पद छात्रावास वार्डन के लिए रखे गए हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री पर्याप्त होगी.
नॉन-टीचिंग पदों की बात करें तो महिला स्टाफ नर्स के लिए 550, जूनियर सचिवालय सहायक के लिए 228, लेखाकार के लिए 61 और लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद रखे गए हैं. इनमें से लैब अटेंडेंट के पदों पर 10वीं पास और लैब तकनीक डिप्लोमा या विज्ञान विषय से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सचिवालय सहायक के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है जबकि लेखाकार के लिए बी.कॉम डिग्री मांगी गई है.
नॉन-टीचिंग पदों की बात करें तो महिला स्टाफ नर्स के लिए 550, जूनियर सचिवालय सहायक के लिए 228, लेखाकार के लिए 61 और लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद रखे गए हैं. इनमें से लैब अटेंडेंट के पदों पर 10वीं पास और लैब तकनीक डिप्लोमा या विज्ञान विषय से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सचिवालय सहायक के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है जबकि लेखाकार के लिए बी.कॉम डिग्री मांगी गई है.
उम्र सीमा की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अधिकतम उम्र अलग तय की गई है. प्रधानाचार्य बनने के लिए अधिकतम 50 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पीजीटी के लिए 40 साल और टीजीटी व छात्रावास वार्डन के लिए 35 साल की उम्र सीमा रखी गई है. वहीं महिला स्टाफ नर्स की अधिकतम उम्र सीमा भी 35 साल तय की गई है. लेखाकार, जूनियर सचिवालय सहायक और लैब अटेंडेंट जैसे पदों के लिए 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी.
उम्र सीमा की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अधिकतम उम्र अलग तय की गई है. प्रधानाचार्य बनने के लिए अधिकतम 50 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पीजीटी के लिए 40 साल और टीजीटी व छात्रावास वार्डन के लिए 35 साल की उम्र सीमा रखी गई है. वहीं महिला स्टाफ नर्स की अधिकतम उम्र सीमा भी 35 साल तय की गई है. लेखाकार, जूनियर सचिवालय सहायक और लैब अटेंडेंट जैसे पदों के लिए 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी.
अब सबसे अहम सवाल यह है कि आवेदन कैसे करना है. इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले EMRS की आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाना होगा. यहां पर New Registration पर क्लिक करके अपनी बुनियादी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा. इसी से लॉगिन करके बाकी की जानकारी जैसे शिक्षा, अनुभव और पता आदि भरना होगा. सभी जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे. अगर किसी पद के लिए आवेदन शुल्क तय किया गया है तो उसे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. आखिर में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी है.
अब सबसे अहम सवाल यह है कि आवेदन कैसे करना है. इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले EMRS की आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाना होगा. यहां पर New Registration पर क्लिक करके अपनी बुनियादी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा. इसी से लॉगिन करके बाकी की जानकारी जैसे शिक्षा, अनुभव और पता आदि भरना होगा. सभी जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे. अगर किसी पद के लिए आवेदन शुल्क तय किया गया है तो उसे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. आखिर में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी है.
Published at : 21 Sep 2025 08:37 AM (IST)
Education JOB EMRS Recruitment 2025

