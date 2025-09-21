अब सबसे अहम सवाल यह है कि आवेदन कैसे करना है. इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले EMRS की आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाना होगा. यहां पर New Registration पर क्लिक करके अपनी बुनियादी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाएगा. इसी से लॉगिन करके बाकी की जानकारी जैसे शिक्षा, अनुभव और पता आदि भरना होगा. सभी जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे. अगर किसी पद के लिए आवेदन शुल्क तय किया गया है तो उसे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. आखिर में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी है.