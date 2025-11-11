एक्सप्लोरर
(Source: Matrize IANS)
ईसीजीसी में निकली शानदार नौकरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर सुनहरा मौका, 65 हजार मिलेगी सैलरी
भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. आवेदन 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.
भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 2 दिसंबर 2025 तक चलेगी.
Published at : 11 Nov 2025 06:36 PM (IST)
Tags :JOB ECGC PO Recruitment 2025
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
