हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Matrize IANS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीईसीजीसी में निकली शानदार नौकरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर सुनहरा मौका, 65 हजार मिलेगी सैलरी

ईसीजीसी में निकली शानदार नौकरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर सुनहरा मौका, 65 हजार मिलेगी सैलरी

भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. आवेदन 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Nov 2025 06:36 PM (IST)
भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. आवेदन 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं.

भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ECGC) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 2 दिसंबर 2025 तक चलेगी.

1/6
जो उम्मीदवार बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, वे ECGC की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, आवेदन फॉर्म में सुधार और फीस भुगतान की सुविधा 6 से 7 दिसंबर के बीच दी जाएगी.
जो उम्मीदवार बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, वे ECGC की आधिकारिक वेबसाइट www.ecgc.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, आवेदन फॉर्म में सुधार और फीस भुगतान की सुविधा 6 से 7 दिसंबर के बीच दी जाएगी.
2/6
इस भर्ती के तहत कई पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है. वहीं, आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में राहत मिलेगी एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी.
इस भर्ती के तहत कई पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है. वहीं, आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में राहत मिलेगी एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी को तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी.
3/6
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही, बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र से संबंधित अतिरिक्त योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही, बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र से संबंधित अतिरिक्त योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
4/6
चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहला ऑनलाइन लिखित परीक्षा और दूसरा साक्षात्कार (इंटरव्यू). लिखित परीक्षा में कुल 200 प्रश्न होंगे, जो 200 अंकों के होंगे. प्रश्न रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे विषयों से पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 140 मिनट तय की गई है, और हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहला ऑनलाइन लिखित परीक्षा और दूसरा साक्षात्कार (इंटरव्यू). लिखित परीक्षा में कुल 200 प्रश्न होंगे, जो 200 अंकों के होंगे. प्रश्न रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे विषयों से पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 140 मिनट तय की गई है, और हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
5/6
ECGC में प्रोबेशनरी ऑफिसर को आकर्षक वेतन पैकेज मिलता है. शुरुआती सैलरी लगभग 55,000 से 65,000 प्रति माह के बीच होती है, जिसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते शामिल हैं. साथ ही, प्रमोशन और परफॉर्मेंस के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं, जिससे यह पद बैंकिंग करियर शुरू करने के लिए बेहद बेहतर साबित होता है.
ECGC में प्रोबेशनरी ऑफिसर को आकर्षक वेतन पैकेज मिलता है. शुरुआती सैलरी लगभग 55,000 से 65,000 प्रति माह के बीच होती है, जिसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते शामिल हैं. साथ ही, प्रमोशन और परफॉर्मेंस के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं, जिससे यह पद बैंकिंग करियर शुरू करने के लिए बेहद बेहतर साबित होता है.
6/6
आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवारों को पहले www.ecgc.in वेबसाइट पर जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करें, मांगी गई जानकारी भरें और अपने दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.
आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवारों को पहले www.ecgc.in वेबसाइट पर जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करें, मांगी गई जानकारी भरें और अपने दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.
Published at : 11 Nov 2025 06:36 PM (IST)
Tags :
JOB ECGC PO Recruitment 2025

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के आतंकी डॉक्टरों का लीडर था उमर। Breaking News
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके में मारा गया मास्टरमांइड डॉ उमर- सूत्र। Breaking News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट की Inside Story आई सामने! | Jammu-Kashmir | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: शाहीन के पिता बोले- बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन
Exclusive: शाहीन के पिता बोले- बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से है कनेक्शन
क्रिकेट
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर कोलकाता, भारत-साउथ अफ्रीका मैच को लेकर बड़ा फैसला, जानिए क्या
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget