डेनमार्क में 1 लाख की सैलरी, जानिए भारत से कितने गुना ज्यादा है कमाई का फर्क

डेनमार्क में 1 लाख की सैलरी, जानिए भारत से कितने गुना ज्यादा है कमाई का फर्क

डेनमार्क में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अपनी कमाई से भारत में कई गुना अधिक रुपये कमा सकते हैं. यह देश हाई सैलरी, बेहतर करियर ग्रोथ और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का सुनहरा अवसर देता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 25 Oct 2025 03:18 PM (IST)
डेनमार्क में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अपनी कमाई से भारत में कई गुना अधिक रुपये कमा सकते हैं. यह देश हाई सैलरी, बेहतर करियर ग्रोथ और अंतरराष्ट्रीय अनुभव का सुनहरा अवसर देता है.

यदि आप विदेश में जॉब करने का सपना देख रहे हैं और डेनमार्क में नौकरी के अवसरों पर विचार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

1/6
डेनमार्क में उच्च वेतन वाली नौकरियों के चलते कई भारतीय युवा वहां करियर बनाने की सोच रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि डेनमार्क में कमाए गए पैसे भारत में कितने रुपये के बराबर होंगे.
डेनमार्क में उच्च वेतन वाली नौकरियों के चलते कई भारतीय युवा वहां करियर बनाने की सोच रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि डेनमार्क में कमाए गए पैसे भारत में कितने रुपये के बराबर होंगे.
2/6
डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन (Danish Krone - DKK) भारत की रुपये से काफी मजबूत है. वर्तमान में 1 डेनिश क्रोन = 13.66 भारतीय रुपये के बराबर है.
डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन (Danish Krone - DKK) भारत की रुपये से काफी मजबूत है. वर्तमान में 1 डेनिश क्रोन = 13.66 भारतीय रुपये के बराबर है.
3/6
इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी डेनमार्क में 1,00,000 DKK मासिक कमाता है, तो उसकी आय भारत में 13,66,000 रुपये के आसपास होगी. यह भारतीय युवाओं के लिए काफी आकर्षक अवसर बनाता है.
इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी डेनमार्क में 1,00,000 DKK मासिक कमाता है, तो उसकी आय भारत में 13,66,000 रुपये के आसपास होगी. यह भारतीय युवाओं के लिए काफी आकर्षक अवसर बनाता है.
4/6
डेनमार्क में तकनीकी और सेवा क्षेत्र के पेशेवरों की मांग बहुत अधिक है. आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे सेक्टर्स में भारतीय युवाओं के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं.
डेनमार्क में तकनीकी और सेवा क्षेत्र के पेशेवरों की मांग बहुत अधिक है. आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे सेक्टर्स में भारतीय युवाओं के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हैं.
5/6
साथ ही, फाइनेंस, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट फील्ड में भी डेनमार्क कंपनियों की लगातार भर्ती जारी है.
साथ ही, फाइनेंस, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट फील्ड में भी डेनमार्क कंपनियों की लगातार भर्ती जारी है.
6/6
डेनमार्क सरकार विदेशी कर्मचारियों के लिए काम करने के विशेष वीजा और वर्क परमिट देती है. इसके तहत योग्य पेशेवरों को वहां स्थायी रोजगार और अच्छी सैलरी मिलती है. कई कंपनियां भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सीधे भर्ती भी कर रही हैं.
डेनमार्क सरकार विदेशी कर्मचारियों के लिए काम करने के विशेष वीजा और वर्क परमिट देती है. इसके तहत योग्य पेशेवरों को वहां स्थायी रोजगार और अच्छी सैलरी मिलती है. कई कंपनियां भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सीधे भर्ती भी कर रही हैं.
Published at : 25 Oct 2025 03:18 PM (IST)
Denmark JObs

Photo Gallery

Embed widget