डेनमार्क में 1 लाख की सैलरी, जानिए भारत से कितने गुना ज्यादा है कमाई का फर्क

डेनमार्क सरकार विदेशी कर्मचारियों के लिए काम करने के विशेष वीजा और वर्क परमिट देती है. इसके तहत योग्य पेशेवरों को वहां स्थायी रोजगार और अच्छी सैलरी मिलती है. कई कंपनियां भारतीय आईटी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सीधे भर्ती भी कर रही हैं.