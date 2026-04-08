ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बाकी सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष तय की गई है.आरक्षित वर्गों जैसे SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी. पूर्व सैनिकों को भी नियमों के अनुसार आयु में राहत दी जाएगी.