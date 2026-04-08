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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीCRPF Bharti 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 9195 कांस्टेबल पदों पर भर्ती शुरू

CRPF Bharti 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 9195 कांस्टेबल पदों पर भर्ती शुरू

CRPF Bharti 2026: सीआरपीएफ ने 9195 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. 10वीं पास उम्मीदवार 20 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Apr 2026 07:55 PM (IST)
CRPF Bharti 2026: सीआरपीएफ ने 9195 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. 10वीं पास उम्मीदवार 20 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

सीआरपीएफ ने कांस्टेबल (टेक्निकल, ट्रेड्समैन और पायनियर) पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है.इस भर्ती के जरिए कुल 9195 पद भरे जाएंगे.जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 20 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई 2026 तक चलेगी.

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इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. कुछ खास पदों जैसे ड्राइवर और मैकेनिक के लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या अनुभव भी मांगा गया है. अन्य ट्रेड्समैन पदों के लिए उम्मीदवार को अपने काम में दक्ष होना चाहिए.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. कुछ खास पदों जैसे ड्राइवर और मैकेनिक के लिए संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट या अनुभव भी मांगा गया है. अन्य ट्रेड्समैन पदों के लिए उम्मीदवार को अपने काम में दक्ष होना चाहिए.
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ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बाकी सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष तय की गई है.आरक्षित वर्गों जैसे SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी. पूर्व सैनिकों को भी नियमों के अनुसार आयु में राहत दी जाएगी.
ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बाकी सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष तय की गई है.आरक्षित वर्गों जैसे SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी. पूर्व सैनिकों को भी नियमों के अनुसार आयु में राहत दी जाएगी.
Published at : 08 Apr 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Education 10th Pass Jobs JOB Constable Recruitment

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