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CRPF Bharti 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 9195 कांस्टेबल पदों पर भर्ती शुरू
CRPF Bharti 2026: सीआरपीएफ ने 9195 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. 10वीं पास उम्मीदवार 20 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
सीआरपीएफ ने कांस्टेबल (टेक्निकल, ट्रेड्समैन और पायनियर) पदों पर बड़ी भर्ती की घोषणा की है.इस भर्ती के जरिए कुल 9195 पद भरे जाएंगे.जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 20 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई 2026 तक चलेगी.
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Published at : 08 Apr 2026 07:55 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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