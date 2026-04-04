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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीयूपी पुलिस में निकलेगी 81 हजार पदों पर बंपर भर्ती, जानें इसमें कैसे करेंगे अप्लाई?

यूपी पुलिस में निकलेगी 81 हजार पदों पर बंपर भर्ती, जानें इसमें कैसे करेंगे अप्लाई?

UP Police Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में 2026-27 में 81,000 से अधिक पुलिस पदों पर भर्ती की जाएगी. ये भर्ती यूपी पुलिस विभाग के लिए काफी अहम होने वाली है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Apr 2026 11:05 PM (IST)
UP Police Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में 2026-27 में 81,000 से अधिक पुलिस पदों पर भर्ती की जाएगी. ये भर्ती यूपी पुलिस विभाग के लिए काफी अहम होने वाली है.

उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में 81,000 से अधिक पुलिस पदों को भरा जाएगा.

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इस फैसले को न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, बल्कि इससे राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है.
इस फैसले को न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, बल्कि इससे राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी चयन प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और आरक्षण व्यवस्था के अनुसार पूरी की जाएं. सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं का विश्वास भर्ती प्रक्रिया में बना रहे और उन्हें बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी चयन प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और आरक्षण व्यवस्था के अनुसार पूरी की जाएं. सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं का विश्वास भर्ती प्रक्रिया में बना रहे और उन्हें बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले.
Published at : 04 Apr 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Education UP Jobs JObs

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