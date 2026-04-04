यूपी पुलिस में निकलेगी 81 हजार पदों पर बंपर भर्ती, जानें इसमें कैसे करेंगे अप्लाई?

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी चयन प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों और आरक्षण व्यवस्था के अनुसार पूरी की जाएं. सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं का विश्वास भर्ती प्रक्रिया में बना रहे और उन्हें बिना किसी भेदभाव के अवसर मिले.