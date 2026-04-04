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यूपी पुलिस में निकलेगी 81 हजार पदों पर बंपर भर्ती, जानें इसमें कैसे करेंगे अप्लाई?
UP Police Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में 2026-27 में 81,000 से अधिक पुलिस पदों पर भर्ती की जाएगी. ये भर्ती यूपी पुलिस विभाग के लिए काफी अहम होने वाली है.
उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में 81,000 से अधिक पुलिस पदों को भरा जाएगा.
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion