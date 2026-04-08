सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट? यहां जानें आसान तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







देशभर के लाखों छात्रों की नजर इस समय CBSE कक्षा 12वीं के रिजल्ट 2026 पर टिकी हुई है. परीक्षा खत्म होने के बाद अब स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट की तारीख को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.



रिजल्ट कब आएगा?

मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर मई के मध्य तक जारी किया जा सकता है.अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था. इसी आधार पर माना जा रहा है कि इस साल भी रिजल्ट लगभग इसी समय के आसपास जारी हो सकता है. हालांकि, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.



इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

2026 में CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 10.2 लाख लड़के और 8.3 लाख लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा होने के कारण रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भी समय लगता है, इसलिए थोड़ी देरी होना सामान्य है.

रिजल्ट कहां चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.



रिजल्ट चेक करने का तरीका

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.

इसके बाद “Class 12 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं.



अन्य तरीके से भी देख सकते हैं रिजल्ट

कई बार रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण साइट धीमी हो जाती है. ऐसे में छात्र अन्य प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रिजल्ट DigiLocker, UMANG ऐप और SMS के जरिए भी चेक किया जा सकता है. ये तरीके खासतौर पर तब मददगार होते हैं जब वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही होती.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

CBSE कक्षा 12वीं में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है. यह नियम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर अलग-अलग लागू होता है. यानी दोनों में पास होना जरूरी है, तभी छात्र को सफल माना जाएगा.



यह भी पढ़ें - CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI