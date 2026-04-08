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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Class 12th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट? यहां जानें आसान तरीका

CBSE Class 12th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट? यहां जानें आसान तरीका

CBSE Class 12th Result 2026: CBSE बोर्ड क्लास 12वीं की परीक्षा कल खत्म हो जाएगी. इसके बाद छात्रों का नतीजों का बेसब्री से इंतजार रहेगा. जिसे आधिकारिक साइट cbse.nic.in पर देखा जा सकेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 05:12 PM (IST)
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देशभर के लाखों छात्रों की नजर इस समय CBSE कक्षा 12वीं के रिजल्ट 2026 पर टिकी हुई है. परीक्षा खत्म होने के बाद अब स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट की तारीख को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

रिजल्ट कब आएगा?
मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह से लेकर मई के मध्य तक जारी किया जा सकता है.अगर पिछले साल की बात करें तो 2025 में रिजल्ट 13 मई को घोषित किया गया था. इसी आधार पर माना जा रहा है कि इस साल भी रिजल्ट लगभग इसी समय के आसपास जारी हो सकता है. हालांकि, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें.

इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा?
2026 में CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 10.2 लाख लड़के और 8.3 लाख लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा होने के कारण रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में भी समय लगता है, इसलिए थोड़ी देरी होना सामान्य है.

रिजल्ट कहां चेक करें? 
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.


रिजल्ट चेक करने का तरीका

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद “Class 12 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें.
  • सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • इसके बाद आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं.


अन्य तरीके से भी देख सकते हैं रिजल्ट

कई बार रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण साइट धीमी हो जाती है. ऐसे में छात्र अन्य प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रिजल्ट DigiLocker, UMANG ऐप और SMS के जरिए भी चेक किया जा सकता है. ये तरीके खासतौर पर तब मददगार होते हैं जब वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही होती.

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?
CBSE कक्षा 12वीं में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है. यह नियम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर अलग-अलग लागू होता है. यानी दोनों में पास होना जरूरी है, तभी छात्र को सफल माना जाएगा.

यह भी पढ़ें - CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Result Education News CBSE Result 2026 Results.cbse.nic.in Class 12 Board Result
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