हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsSSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका

SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका

SSC CGL Result 2025: SSC ने CGL 2025-26 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है.उम्मीदवार अब आसानी से अपना रिजल्ट ऑनलाइन ऑफिशल वेबसाइट ssc.gov.in पर चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 07:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

SSC CGL 2025-26 परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आखरकार CGL का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था.इस रिजल्ट के साथ ही उम्मीदवार अब यह जान सकते हैं कि उनका चयन हुआ है या नहीं.

यह परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी पाने का एक बड़ा मौका होती है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं.इस बार भी लाखों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब फाइनल मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आया है, जिन्होंने सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार किया है.अब उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं.

SSC CGL फाइनल रिजल्ट जारी

इस भर्ती के जरिए कुल 15,118 पदों पर भर्ती की जाएगी.इसमें सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ), कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ), सांख्यिकी अन्वेषक और अन्य पद शामिल हैं.जो उम्मीदवार सभी चरणों में सफल रहे हैं, उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है.

यह भी पढ़ें - JE Recruitment 2026: जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी का मौका, जानें कैसे और कब तक कर पाएंगे अप्लाई?

कटऑफ भी जारी किया गया
रिजल्ट के साथ-साथ SSC ने कटऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं.कटऑफ का मतलब होता है न्यूनतम अंक, जो चयन के लिए जरूरी होते हैं.
अगर किसी उम्मीदवार के नंबर कटऑफ से ज्यादा या बराबर हैं, तो उसका चयन होने की संभावना होती है. कटऑफ कैटेगरी और पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग रखा गया है.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होती है?
SSC CGL के रिजल्ट PDF में उम्मीदवारों की जरूरी जानकारी दी होती है.

  • रोल नंबर
  • नाम
  • कैटेगरी
  • चयन की स्थिति
    उम्मीदवार अपने रोल नंबर के जरिए आसानी से अपना नाम खोज सकते हैं.

    ऐसे चेक करें SSC CGL रिजल्ट
  • SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “Result” सेक्शन पर क्लिक करें.
  • SSC CGL Final Result 2025-26 लिंक खोलें.
  • PDF फाइल डाउनलोड करें.
  • Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें.

यह भी पढ़ें - UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC आबकारी सिपाही पदों पर निकली भर्ती, 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Result Sarkari Result SSC CGL Result SSC Final Result 2026 Ssc Gov.in
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
SSC CGL Result 2025: एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका
एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका
Results
केवीएस बाल वाटिका और क्लास 1 में एडमिशन का रिजल्ट ​जारी, इस वेबसाइट पर देख सकते हैं नतीजे
केवीएस बाल वाटिका और क्लास 1 में एडमिशन का रिजल्ट ​जारी, इस वेबसाइट पर देख सकते हैं नतीजे
Results
CBSE Board 10th Result 2026: इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
Results
UPPSC RO ARO Result 2023: यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी, 419 उम्मीदवार सफल
यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी, 419 उम्मीदवार सफल
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब, पढ़ें क्या कहा?
'जज धर्म के विशेषज्ञ नहीं इसलिए तय नहीं कर सकते कि...', सबरीमाला मामले में केंद्र की दलील, SC ने भी दिया जोरदार जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह
यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह
क्रिकेट
15 साल के Vaibhav Suryavanshi किसकी जगह टीम इंडिया में आएंगे? कब और किसके खिलाफ हो सकता है डेब्यू
15 साल के वैभव सूर्यवंशी किसकी जगह टीम इंडिया में आएंगे? कब और किसके खिलाफ हो सकता है डेब्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election 2027: जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
जहूराबाद छोड़ अतरौलिया जाना चाह रहे हैं ओपी राजभर! जानें- क्या है असली वजह?
बॉलीवुड
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
'उसने वो सवाल 8 बार किया था', समय रैना ने बताया लेटेंट कंट्रोवर्सी का सच, अमिताभ और रेखा पर किया मजाक
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
ट्रेंडिंग
Shehbaz Sharif Viral Draft Post: क्या शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया अमेरिका का ड्राफ्ट मैसेज, यह स्क्रीनशॉट क्यों हो रहा वायरल?
क्या शहबाज शरीफ ने पोस्ट किया अमेरिका का ड्राफ्ट मैसेज, यह स्क्रीनशॉट क्यों हो रहा वायरल?
एग्रीकल्चर
Carbon Credit Farming: क्या होता है कार्बन क्रेडिट, इससे अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं किसान भाई?
क्या होता है कार्बन क्रेडिट, इससे अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं किसान भाई?
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget