एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका

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SSC CGL 2025-26 परीक्षा देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आखरकार CGL का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था.इस रिजल्ट के साथ ही उम्मीदवार अब यह जान सकते हैं कि उनका चयन हुआ है या नहीं.



यह परीक्षा केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी पाने का एक बड़ा मौका होती है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं.इस बार भी लाखों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, लेकिन अब फाइनल मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आया है, जिन्होंने सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार किया है.अब उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं और आगे की प्रक्रिया के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं.

SSC CGL फाइनल रिजल्ट जारी

इस भर्ती के जरिए कुल 15,118 पदों पर भर्ती की जाएगी.इसमें सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ), कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ), सांख्यिकी अन्वेषक और अन्य पद शामिल हैं.जो उम्मीदवार सभी चरणों में सफल रहे हैं, उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है.



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कटऑफ भी जारी किया गया

रिजल्ट के साथ-साथ SSC ने कटऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं.कटऑफ का मतलब होता है न्यूनतम अंक, जो चयन के लिए जरूरी होते हैं.

अगर किसी उम्मीदवार के नंबर कटऑफ से ज्यादा या बराबर हैं, तो उसका चयन होने की संभावना होती है. कटऑफ कैटेगरी और पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग रखा गया है.

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होती है?

SSC CGL के रिजल्ट PDF में उम्मीदवारों की जरूरी जानकारी दी होती है.

रोल नंबर

नाम

कैटेगरी

चयन की स्थिति

उम्मीदवार अपने रोल नंबर के जरिए आसानी से अपना नाम खोज सकते हैं.



ऐसे चेक करें SSC CGL रिजल्ट



उम्मीदवार अपने रोल नंबर के जरिए आसानी से अपना नाम खोज सकते हैं. SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc gov.in पर जाएं.

होमपेज पर “Result” सेक्शन पर क्लिक करें.

SSC CGL Final Result 2025-26 लिंक खोलें.

PDF फाइल डाउनलोड करें.

Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर सर्च करें.

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