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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSC Success Story: गरीबी नहीं रोक पाई सपने, दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा

UPSC Success Story: गरीबी नहीं रोक पाई सपने, दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा

UPSC Success Story: चेन्नई के दिहाड़ी मजदूर के बेटे सुब्रमणिया भारती ने कठिन हालात के बावजूद पहली ही कोशिश में UPSC पास की. आइए जानते हैं उनकी कहानी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 08:45 AM (IST)
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चेन्नई की एक साधारण बस्ती से निकली यह कहानी आज पूरे देश के युवाओं को हिम्मत दे रही है. जहां एक तरफ संसाधनों की कमी थी, वहीं दूसरी तरफ सपनों की कोई कमी नहीं थी. दिहाड़ी पर ईंट बनाने वाले कारखाने में काम करने वाले पिता के बेटे सुब्रमणिया भारती ने पहली ही कोशिश में सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली.

सुब्रमणिया भारती का  बचपन तंगी में बीता. घर में ज्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति लगन हमेशा रही. उनके पिता रोज सुबह काम पर निकलते और देर शाम लौटते. मां घर संभालतीं और बेटे को पढ़ने के लिए हौसला देतीं. पैसे कम थे, मगर उम्मीदें बड़ी थीं.

वह बताते हैं कि उन्होंने 18 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवा में जाना है. उस समय उन्हें यह भी ठीक से नहीं पता था कि तैयारी कैसे होती है, किताबें कौन-सी पढ़नी हैं, और रास्ता क्या है.

ये स्कीम आई बेहद काम

यहीं पर तमिलनाडु सरकार की एक योजना ने उनकी राह आसान की. Naan Mudhalvan Scheme ने उन्हें सही दिशा, मार्गदर्शन और संसाधन दिए. इस योजना के तहत उन्हें मेंटर मिले, पढ़ाई का सही तरीका मिला और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी सामग्री भी मिली. यह सहारा उनके लिए बहुत बड़ा साबित हुआ.

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क्या कहता हैं सुब्रमणिया भारती?

सुब्रमणिया भारती कहते हैं कि मेरी यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं रही. पहली कोशिश में सफलता मिलना मेरे लिए सपने जैसा है. इस योजना और कोचिंग सेंटर ने मेरी तैयारी में बहुत मदद की. उनके घर का माहौल हमेशा सादा रहा. पढ़ाई के लिए अलग कमरा नहीं था, लेकिन एक कोना था जहां वे देर रात तक पढ़ते. कई बार बिजली चली जाती, तो मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई जारी रखते. पड़ोस के शोर के बीच भी ध्यान नहीं टूटता.

माता-पिता का भरोसा बना ताकत

माता-पिता का भरोसा उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना. पिता ने कभी यह नहीं कहा कि नौकरी कर लो, घर संभालो. उन्होंने हमेशा कहा पढ़ो, आगे बढ़ो, हम साथ हैं. मां हर दिन यही दुआ करतीं कि बेटे का सपना पूरा हो. वे मानते हैं कि यह ऐसा मंच है जहां से गांव, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है.

परीक्षा में उन्हें  778वीं रैंक मिली है. वे उन परिवारों के लिए काम करना चाहते हैं, जो उन्हीं की तरह संघर्ष में जीते हैं. रिजल्ट वाले दिन जब सफलता की खबर आई, तो घर में खुशी का माहौल था. पड़ोसी, रिश्तेदार, सभी बधाई देने पहुंचे. पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था. यह खुशी शब्दों में नहीं समा सकती.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Education संघ लोक सेवा आयोग UPSC Success Story Daily Wager Son UPSC First Attempt
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