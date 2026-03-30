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UPSSSC Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ा मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती; 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई
UPSSSC Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) और कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भर्तियों का ऐलान किया है.
उत्तर प्रदेश और कोल इंडिया युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आई हैं. चाहे आपने 10वीं पास की हो, 12वीं, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन हर लेवल के उम्मीदवारों के लिए इसमें मौके हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) और कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भर्तियों का ऐलान किया है. कृषि, रिसर्च, फार्मेसी और माइनिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिससे अलग-अलग इंटरेस्ट और योग्यता वाले युवाओं को फायदा मिलेगा.
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Published at : 30 Mar 2026 09:55 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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