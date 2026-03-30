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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीUPSSSC Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ा मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती; 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई

UPSSSC Recruitment 2026: युवाओं के लिए बड़ा मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती; 10वीं से ग्रेजुएट तक करें अप्लाई

UPSSSC Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) और कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भर्तियों का ऐलान किया है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Mar 2026 09:55 AM (IST)
UPSSSC Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) और कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भर्तियों का ऐलान किया है.

उत्तर प्रदेश और कोल इंडिया युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आई हैं. चाहे आपने 10वीं पास की हो, 12वीं, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन हर लेवल के उम्मीदवारों के लिए इसमें मौके हैं. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) और कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अलग-अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भर्तियों का ऐलान किया है. कृषि, रिसर्च, फार्मेसी और माइनिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में ये भर्तियां निकाली गई हैं, जिससे अलग-अलग इंटरेस्ट और योग्यता वाले युवाओं को फायदा मिलेगा.

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उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-सी) के कुल 2759 पदों पर भर्ती निकली है. यह भर्ती कृषि विभाग में की जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए अच्छा मौका है.
उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-सी) के कुल 2759 पदों पर भर्ती निकली है. यह भर्ती कृषि विभाग में की जाएगी, जिससे कृषि क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए अच्छा मौका है.
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टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-सी) के कुल 2759 पदों में सामान्य वर्ग के 1692 पद, OBC के 573 पद, EWS के 275 पद, SC के 213 पद और ST के 6 पद शामिल हैं.
टेक्निकल असिस्टेंट (ग्रुप-सी) के कुल 2759 पदों में सामान्य वर्ग के 1692 पद, OBC के 573 पद, EWS के 275 पद, SC के 213 पद और ST के 6 पद शामिल हैं.
Published at : 30 Mar 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
UP Government Jobs JObs UPSSSC Recruitment 2026 Technical Assistant Jobs

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