बिहार में निकली स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर वैकेंसी, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन
BSSC Recruitment 2025: BSSC ने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार बेहद जल्द ही आवेदन कर सकेंगे.
बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 432 रिक्तियों को भरा जाएगा.
Published at : 20 Sep 2025 04:57 PM (IST)
बिहार में निकली स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर वैकेंसी, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन
