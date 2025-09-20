बिहार में निकली स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर वैकेंसी, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन

इस भर्ती में स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों के लिए उम्मीदवारों को स्नातक की डिग्री आवश्यक है. साथ ही कंप्यूटर और टाइपिंग का अनुभव होने पर उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा. स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों में की जाएगी.