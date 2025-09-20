हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीबिहार में निकली स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर वैकेंसी, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन

बिहार में निकली स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर वैकेंसी, इस डेट से कर सकेंगे आवेदन

BSSC Recruitment 2025: BSSC ने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार बेहद जल्द ही आवेदन कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 04:57 PM (IST)
BSSC Recruitment 2025: BSSC ने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार बेहद जल्द ही आवेदन कर सकेंगे.

बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 432 रिक्तियों को भरा जाएगा.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब 25 सितंबर 2025 से लेकर 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए, जो 1 अगस्त 2025 को लागू होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.
इस भर्ती में स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों के लिए उम्मीदवारों को स्नातक की डिग्री आवश्यक है. साथ ही कंप्यूटर और टाइपिंग का अनुभव होने पर उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा. स्टेनोग्राफर और स्टेनो टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों में की जाएगी.
नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा. इस भर्ती के लिए सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.
इन पद पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा. इसमें सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आदि से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होगी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन सबमिट करने के बाद उम्मीदवार अपने फॉर्म का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं.
Published at : 20 Sep 2025 04:57 PM (IST)
JObs BSSC Stenographer Recruitment 2025

Embed widget