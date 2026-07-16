Re-NEET UG 2026 Result: 11.21 लाख उम्मीदवार पास, पंजाब-हरियाणा के छात्रों ने किया टॉप

NEET UG 2026 की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने Re-NEET 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं. इस बार का रिजल्ट इसलिए भी खास है, क्योंकि NEET UG 2026 पेपर लीक विवाद के चलते चर्चा में रही. पहले हुई परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद 21 जून 2026 को देशभर में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. अब NTA ने तय समयसीमा से पहले ही परिणाम जारी कर दिए हैं, जिससे मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया समय पर शुरू हो सकेगी.

11.21 लाख उम्मीदवार हुए सफल

दोबारा आयोजित परीक्षा में करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें से 11.21 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा क्वालिफाई की है. इसका मतलब यह है कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और दोबारा परीक्षा देने जैसी चुनौतियों के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र सफल रहे.

पंजाब और हरियाणा के छात्रों ने किया टॉप

इस साल पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल संयुक्त रूप से टॉपर बने हैं. दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए.

ये हैं रिजल्ट के टॉप पॉइंट्स

19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक हासिल किए

138 उम्मीदवारों ने 690 से ज्यादा अंक प्राप्त किए

1492 उम्मीदवारों के 650 या उससे अधिक अंक आए

10160 उम्मीदवारों ने 600 से ज्यादा अंक हासिल किए

लड़कियों का शानदार प्रदर्शन

इस बार सफल उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं. लड़कियों का सफलता प्रतिशत भी पुरुषों से बेहतर रहा. परीक्षा देने वाली 56.8 प्रतिशत महिलाओं ने क्वालिफाई किया, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 55.1 प्रतिशत रहा.

पहली बार परीक्षा देने वालों का दबदबा

690 से अधिक अंक लाने वाले 138 उम्मीदवारों में 93 प्रतिशत से ज्यादा पहली बार NEET देने वाले थे. इनमें लगभग सभी की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच है.

हर राज्य से सफल उम्मीदवार

देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है. उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 1.7 लाख से अधिक उम्मीदवार सफल हुए, जबकि लक्षद्वीप से 43 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया.

किस वर्ग से कितने उम्मीदवार पास हुए?

सामान्य (General): 2.91 लाख

OBC-NCL: 5.12 लाख

SC: 1.59 लाख

ST: 63,716

EWS: 95,026

PwBD: 3,666

PwD: 303

13 भाषाओं में हुई थी परीक्षा

Re-NEET 2026 का आयोजन 13 भाषाओं में किया गया था. इनमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया और उर्दू शामिल हैं.

अब आगे क्या?

अब MBBS और BDS की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कराएगी, जबकि राज्य कोटा की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारें आयोजित करेंगी. NTA ने उम्मीदवारों को फर्जी कॉल, सीट दिलाने के नाम पर ठगी, स्कोर बढ़ाने के झांसे और पैसे मांगने वाले साइबर ठगों से सावधान रहने की सलाह दी है. एजेंसी ने कहा है कि छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी लें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत NTA को दें.

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