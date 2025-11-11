हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीBEML में निकली जूनियर इंजीनियर के पद पर वैकेंसी, अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 नवंबर

BEML में निकली जूनियर इंजीनियर के पद पर वैकेंसी, अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 नवंबर

BEML Recruitment 2025 Apply for 100 Junior Executive Posts Walk In Interviews

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Nov 2025 01:05 PM (IST)
BEML Recruitment 2025 Apply for 100 Junior Executive Posts Walk In Interviews

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने युवाओं के लिए शानदार मौका निकाला है. कंपनी ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 100 पदों पर भर्ती शुरू की है.

आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 12 नवंबर 2025 तक जारी रहेगी. खास बात यह है कि उम्मीदवारों को आवेदन के साथ-साथ वॉक-इन इंटरव्यू का भी मौका मिलेगा, यानी आप सीधे इंटरव्यू देकर भी चयनित हो सकते हैं.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई या बीटेक डिग्री होना जरूरी है. डिग्री में कम से कम 60 प्रतिशत अंक और संबंधित क्षेत्र में 2 साल का अनुभव जरूरी है. यह मौका उन युवाओं के लिए बेहतरीन है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक स्थिर और सम्मानजनक नौकरी की तलाश में हैं.
सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी आकर्षक है. पहले साल 35,000 प्रति माह मिलेगी, दूसरे साल 37,500, तीसरे साल 40,000 और चौथे साल 43,000 रुपये सैलरी होगी. इसके अलावा कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएगी.
BEML लिमिटेड की ओर से यह भर्ती मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है. जो उम्मीदवार इंटरव्यू देना चाहते हैं, वे 15 और 16 नवंबर 2025 को बीईएमएल कला मंदिर, बीईएमएल टाउनशिप, बैंगलोर – 560075 पर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं.
आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है. उम्मीदवार bemlindia.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. साइट पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें, नाम और जरूरी जानकारी भरें.
रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र भर दें. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने और फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. अंत में उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.
Published at : 11 Nov 2025 01:05 PM (IST)
JOB BEML Recruitment 2025 BEML Jobs Apply Online

