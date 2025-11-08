हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इतनी बढ़ेगी सैलरी, जान लें इस पर कितना लगेगा टैक्स?

8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद इतनी बढ़ेगी सैलरी, जान लें इस पर कितना लगेगा टैक्स?

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, लेकिन टैक्स का बोझ भी साथ बढ़ेगा. आइए जानते हैं डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Nov 2025 07:53 AM (IST)
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, लेकिन टैक्स का बोझ भी साथ बढ़ेगा. आइए जानते हैं डिटेल्स.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की लहर है. सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करने जा रही है. जब यह लागू होगा, तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

1/6
हालांकि, इसके साथ ही टैक्स का असर भी बढ़ेगा. आइए जानते हैं कि इस बदलाव के बाद आपकी जेब में कितना पैसा आएगा और कितना टैक्स में जाएगा.
हालांकि, इसके साथ ही टैक्स का असर भी बढ़ेगा. आइए जानते हैं कि इस बदलाव के बाद आपकी जेब में कितना पैसा आएगा और कितना टैक्स में जाएगा.
2/6
मान लीजिए आप लेवल-8 पर काम कर रहे हैं. इस समय आपकी बेसिक सैलरी 47,600 है. 8वें वेतन आयोग के बाद इस पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा. यानी आपकी नई बेसिक सैलरी बढ़कर 91,392 हो जाएगी.
मान लीजिए आप लेवल-8 पर काम कर रहे हैं. इस समय आपकी बेसिक सैलरी 47,600 है. 8वें वेतन आयोग के बाद इस पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा. यानी आपकी नई बेसिक सैलरी बढ़कर 91,392 हो जाएगी.
3/6
नई बेसिक सैलरी के साथ आपके भत्ते भी बढ़ेंगे. अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में काम करते हैं, तो आपको 30% HRA मिलेगा. यानी 91,392 का 30% यानी 27,418. इसके अलावा, यात्रा भत्ता (TA) के रूप में करीब 3,600 मिलेंगे.
नई बेसिक सैलरी के साथ आपके भत्ते भी बढ़ेंगे. अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में काम करते हैं, तो आपको 30% HRA मिलेगा. यानी 91,392 का 30% यानी 27,418. इसके अलावा, यात्रा भत्ता (TA) के रूप में करीब 3,600 मिलेंगे.
4/6
रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी को जोड़ने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी 1,22,410 प्रति माह तक पहुंच जाएगी. यानी हर महीने आपकी कुल सैलरी में करीब 75,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
रिपोर्ट्स के अनुसार इन सभी को जोड़ने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी 1,22,410 प्रति माह तक पहुंच जाएगी. यानी हर महीने आपकी कुल सैलरी में करीब 75,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
5/6
ग्रॉस सैलरी भले ही 1.22 लाख हो जाए, लेकिन इसमें से कुछ कटौतियां भी होती हैं. इनमें शामिल हैं नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लगभग 9,139.
ग्रॉस सैलरी भले ही 1.22 लाख हो जाए, लेकिन इसमें से कुछ कटौतियां भी होती हैं. इनमें शामिल हैं नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) लगभग 9,139.
6/6
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) 650 और इनकम टैक्स लगभग 7,700 (टैक्स स्लैब के अनुसार). इन कटौतियों के बाद आपकी नेट इन-हैंड सैलरी करीब 1,04,900 प्रति माह रह जाएगी.
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) 650 और इनकम टैक्स लगभग 7,700 (टैक्स स्लैब के अनुसार). इन कटौतियों के बाद आपकी नेट इन-हैंड सैलरी करीब 1,04,900 प्रति माह रह जाएगी.
Published at : 08 Nov 2025 07:53 AM (IST)
8th Pay Commission Fitment Factor 8th Pay Commission 2026 Government Employees Salary Increase

