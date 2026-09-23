जामिया का फैसला, MBA समेत 13 विषयों में 1 साल के PG कोर्स होंगे शुरू

जामिया का सीडीओई पहले से ही 2026-27 एकेडमी सेशन के लिए 49 डिस्टेंस और ऑनलाइन प्रोग्राम के तहत एडमिशन के प्रक्रिया चला रहा है. इनमें यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के कोर्स शामिल थे. अब 1 साल के नए पीजी प्रोग्राम को मंजूरी मिलने से डिस्टेंस और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए जामिया में एक और ऑप्शन जुड़ गया है. वहीं इन प्रोग्राम में एडमिशन कब से शुरू होगा, इसकी जानकारी एडमिशन नोटिफिकेशन में दी जाएगी.