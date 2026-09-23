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जामिया का फैसला, MBA समेत 13 विषयों में 1 साल के PG कोर्स होंगे शुरू
जामिया मिल्लिया इस्लामिया अब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग मोड में 1 साल के पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करेगा. इन कोर्सेस में एमबीए के साथ कई एमए विषयों के प्रोग्राम भी शामिल है
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है. यूनिवर्सिटी अब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग मोड में 1 साल के पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करेगा. इन कोर्सेस में एमबीए के साथ कई एमए विषयों के प्रोग्राम भी शामिल है. यूनिवर्सिटी में कुल 13 विषय में 1 साल के पीजी प्रोग्राम शुरू करने को मंजूरी दी है.
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Published at : 23 Sep 2026 10:59 PM (IST)
Tags :Education News
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