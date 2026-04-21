जामिया में डेंटल PG कोर्स शुरू होने की तैयारी, DU में भी नई मंजूरी

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी MDS कोर्स शुरू करने की तैयारी तेजी से चल रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है. अब विश्वविद्यालय आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहा है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स शुरू किया जा सके.