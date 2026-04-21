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जामिया में डेंटल PG कोर्स शुरू होने की तैयारी, DU में भी नई मंजूरी
जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. MDS और नए मेडिकल कोर्स से छात्रों को मिलेगा फायदा. जानें क्या है तैयारियां.
दिल्ली के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जल्द MDS कोर्स शुरू हो सकता है. इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी नए मेडिकल कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है.इससे मेडिकल और डेंटल पढ़ाई करने वाले छात्रों को नए मौके मिलेंगे.
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Published at : 21 Apr 2026 09:52 AM (IST)
शिक्षा
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भावेष पाण्डेय
Opinion