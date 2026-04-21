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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाजामिया में डेंटल PG कोर्स शुरू होने की तैयारी, DU में भी नई मंजूरी

जामिया में डेंटल PG कोर्स शुरू होने की तैयारी, DU में भी नई मंजूरी

जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. MDS और नए मेडिकल कोर्स से छात्रों को मिलेगा फायदा. जानें क्या है तैयारियां.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 Apr 2026 09:52 AM (IST)
जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. MDS और नए मेडिकल कोर्स से छात्रों को मिलेगा फायदा. जानें क्या है तैयारियां.

दिल्ली के छात्रों के लिए अच्छी खबर है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जल्द MDS कोर्स शुरू हो सकता है. इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी नए मेडिकल कोर्स शुरू करने की मंजूरी दे दी है.इससे मेडिकल और डेंटल पढ़ाई करने वाले छात्रों को नए मौके मिलेंगे.

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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी MDS कोर्स शुरू करने की तैयारी तेजी से चल रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है. अब विश्वविद्यालय आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहा है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स शुरू किया जा सके.
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी MDS कोर्स शुरू करने की तैयारी तेजी से चल रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है. अब विश्वविद्यालय आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहा है ताकि अगले शैक्षणिक सत्र से यह कोर्स शुरू किया जा सके.
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जामिया के डेंटल फैकल्टी में 9 अलग-अलग विशेषज्ञताओं में MDS कोर्स शुरू करने की योजना है. हर विभाग में सीमित सीटें रखी जाएंगी, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके. यह कदम डेंटल शिक्षा के स्तर को और मजबूत करेगा.
जामिया के डेंटल फैकल्टी में 9 अलग-अलग विशेषज्ञताओं में MDS कोर्स शुरू करने की योजना है. हर विभाग में सीमित सीटें रखी जाएंगी, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सके. यह कदम डेंटल शिक्षा के स्तर को और मजबूत करेगा.
Published at : 21 Apr 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Education Jamia Millia Islamia DU New Courses Jamia MDS Course

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