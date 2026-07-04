अब पाम ऑयल से चलेगी डीजल गाड़ियां, इस देश का बड़ा एनर्जी प्लान हुआ तैयार

Palm Oil Diesel Fuel: इस समय वर्ल्ड के कई देशों में डीजल-पेट्रोल महंगे हो गए हैं. इसका मुख्य कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमत. लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए कई देश नए रास्ते तलाश रहे हैं. जिसमें भारत के अलावा भी कई देशों का नाम शामिल है. भारत अपने नए फ्यूल एथेनॉल को लेकर चर्चा में है. लेकिन इस बीच भारत के पड़ोसी मुल्क

इंडोनेशिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि, इंडोनेशिया ने अब आधिकारिक तौर पर देश में B50 बायोडीजल नीति को हरी झंडी दे दी है. इसका मतलब यह है कि अब वहां डीजल गाड़ियों को चलाने के लिए डीजल में 50% पाम ऑयल मिलाया जाएगा. चलिए जानतें हैं इस खबर को पूरी विस्तार से.

क्या है इंडोनेशिया प्लान?

बता दें कि, कच्चे तेल के बढ़ते दाम से परेशान इंडोनेशिया काफी समय से बायोफ्यूल पर काम कर रहा था. पहले वहां गाड़ियों में B40 फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था. जिसमें 40% पाम ऑयल मिलाया जाता था. लेकिन नए नियमों के तहत अब इसे बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया गया है.

सरकार ने इस फ्यूल का भारी वाहनों, ट्रेनों, कृषि मशीनों और समुद्री जहाजों पर टेस्ट किया है और रिजल्ट सरकार के ही पक्ष में आया है. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के विजन के तहत इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश को अगले तीन से चार सालों के भीतर पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है.

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कच्चे तेल से होगा छुटकारा

आपको बता दें कि, इस मेगा एनर्जी प्लान के लागू होने से इंडोनेशिया को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है. देश के ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि B50 नीति के आने से देश को हर साल करीब 157.28 ट्रिलियन रुपिया की विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी.

वहीं, देश के कृषि मंत्री का कहना है कि इस ऐतिहासिक कदम के बाद देश को अब बाहर से डीजल आयात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फैसला देश को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के असर से भी हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा.

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