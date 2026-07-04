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हिंदी न्यूज़ऑटोअब पाम ऑयल से चलेगी डीजल गाड़ियां, इस देश का बड़ा एनर्जी प्लान हुआ तैयार

अब पाम ऑयल से चलेगी डीजल गाड़ियां, इस देश का बड़ा एनर्जी प्लान हुआ तैयार

Palm Oil Diesel Fuel: इस देश में अब पाम ऑयल से दौड़ेंगी डीजल गाड़ियां. जानिए क्या है B50 बायोडीजल प्लान और यह मास्टरस्ट्रोक पूरी तरह से ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Jul 2026 06:16 PM (IST)
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Palm Oil Diesel Fuel: इस समय वर्ल्ड के कई देशों में डीजल-पेट्रोल महंगे हो गए हैं. इसका मुख्य कारण है कच्चे तेल की बढ़ती कीमत. लेकिन अब इस समस्या से निपटने के लिए कई देश नए रास्ते तलाश रहे हैं. जिसमें भारत के अलावा भी कई देशों का नाम शामिल है. भारत अपने नए फ्यूल एथेनॉल को लेकर चर्चा में है. लेकिन इस बीच भारत के पड़ोसी मुल्क 
इंडोनेशिया ने भी एक बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि, इंडोनेशिया ने अब आधिकारिक तौर पर देश में B50 बायोडीजल नीति को हरी झंडी दे दी है. इसका मतलब यह है कि अब वहां डीजल गाड़ियों को चलाने के लिए डीजल में 50% पाम ऑयल मिलाया जाएगा. चलिए जानतें हैं इस खबर को पूरी विस्तार से.

क्या है इंडोनेशिया प्लान?

बता दें कि, कच्चे तेल के बढ़ते दाम से परेशान इंडोनेशिया काफी समय से बायोफ्यूल पर काम कर रहा था. पहले वहां गाड़ियों में B40 फ्यूल  का इस्तेमाल हो रहा था. जिसमें 40% पाम ऑयल मिलाया जाता था. लेकिन नए नियमों के तहत अब इसे बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया गया है. 

सरकार ने इस फ्यूल का भारी वाहनों, ट्रेनों, कृषि मशीनों और समुद्री जहाजों पर टेस्ट किया है और रिजल्ट सरकार के ही पक्ष में आया है. राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के विजन के तहत इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश को अगले तीन से चार सालों के भीतर पूरी तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है.

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कच्चे तेल से होगा छुटकारा 

आपको बता दें कि, इस मेगा एनर्जी प्लान के लागू होने से इंडोनेशिया को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है. देश के ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि B50 नीति के आने से देश को हर साल करीब 157.28 ट्रिलियन रुपिया की विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी. 

वहीं, देश के कृषि मंत्री का कहना है कि इस ऐतिहासिक कदम के बाद देश को अब बाहर से डीजल आयात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. यह फैसला देश को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के असर से भी हमेशा के लिए सुरक्षित रखेगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Jul 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Indonesia B50 Biodiesel Mandate Palm Oil Diesel Fuel Energy Independence Crude Oil Biofuel Policy Transition
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