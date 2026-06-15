UPSC यानी Union Public Service Commission हर साल Civil Services Examination आयोजित करती है. इस परीक्षा में हर साल 10 से 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं. परीक्षा तीन चरणों में होती है Prelims, Mains और Interview. इन सभी को पास करने वाले चुनिंदा लोगों को मसूरी स्थित Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration में ट्रेनिंग दी जाती है. यह रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यह सबसे सीधा और पारदर्शी तरीका है. फिर भी जिनके लिए यह परीक्षा संभव नहीं हो पाती, उनके लिए भी एक रास्ता खुला है.