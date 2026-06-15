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How To Become IAS Without UPSC: बिना UPSC किए कैसे बन सकते हैं IAS अधिकारी, जान लीजिए पूरा प्रॉसेस?
UPSC परीक्षा के बिना भी कुछ सरकारी अधिकारी IAS बन सकते हैं. जानिए PCS से IAS प्रमोशन, Non-State Civil Services को मिलने वाले अवसर और प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ने की पूरी प्रक्रिया.
हर साल करोड़ों युवाओं का एक ही सपना होता है IAS अधिकारी बनना. UPSC की परीक्षा की तैयारी में न जाने कितने साल लग जाते हैं, कितनी रातें जागते हुए बीतती हैं, और कितने बार असफलता का सामना करना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि UPSC ही IAS बनने का एकमात्र रास्ता नहीं है? यह सुनकर हैरानी जरूर होगी लेकिन यह बिल्कुल सच है. भारत के प्रशासनिक तंत्र में कुछ ऐसे नियम भी हैं जो अनुभवी और मेहनती सरकारी अधिकारियों को बिना UPSC दिए IAS का दर्जा पाने का मौका देते हैं. आइए पूरे प्रॉसेस को आसान भाषा में समझते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 10:34 AM (IST)
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