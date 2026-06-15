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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाHow To Become IAS Without UPSC: बिना UPSC किए कैसे बन सकते हैं IAS अधिकारी, जान लीजिए पूरा प्रॉसेस?

How To Become IAS Without UPSC: बिना UPSC किए कैसे बन सकते हैं IAS अधिकारी, जान लीजिए पूरा प्रॉसेस?

UPSC परीक्षा के बिना भी कुछ सरकारी अधिकारी IAS बन सकते हैं. जानिए PCS से IAS प्रमोशन, Non-State Civil Services को मिलने वाले अवसर और प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ने की पूरी प्रक्रिया.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jun 2026 10:34 AM (IST)
UPSC परीक्षा के बिना भी कुछ सरकारी अधिकारी IAS बन सकते हैं. जानिए PCS से IAS प्रमोशन, Non-State Civil Services को मिलने वाले अवसर और प्रशासनिक सेवा में आगे बढ़ने की पूरी प्रक्रिया.

हर साल करोड़ों युवाओं का एक ही सपना होता है IAS अधिकारी बनना. UPSC की परीक्षा की तैयारी में न जाने कितने साल लग जाते हैं, कितनी रातें जागते हुए बीतती हैं, और कितने बार असफलता का सामना करना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि UPSC ही IAS बनने का एकमात्र रास्ता नहीं है? यह सुनकर हैरानी जरूर होगी लेकिन यह बिल्कुल सच है. भारत के प्रशासनिक तंत्र में कुछ ऐसे नियम भी हैं जो अनुभवी और मेहनती सरकारी अधिकारियों को बिना UPSC दिए IAS का दर्जा पाने का मौका देते हैं. आइए पूरे प्रॉसेस को आसान भाषा में समझते हैं.

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UPSC यानी Union Public Service Commission हर साल Civil Services Examination आयोजित करती है. इस परीक्षा में हर साल 10 से 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं. परीक्षा तीन चरणों में होती है Prelims, Mains और Interview. इन सभी को पास करने वाले चुनिंदा लोगों को मसूरी स्थित Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration में ट्रेनिंग दी जाती है. यह रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यह सबसे सीधा और पारदर्शी तरीका है. फिर भी जिनके लिए यह परीक्षा संभव नहीं हो पाती, उनके लिए भी एक रास्ता खुला है.
UPSC यानी Union Public Service Commission हर साल Civil Services Examination आयोजित करती है. इस परीक्षा में हर साल 10 से 12 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं. परीक्षा तीन चरणों में होती है Prelims, Mains और Interview. इन सभी को पास करने वाले चुनिंदा लोगों को मसूरी स्थित Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration में ट्रेनिंग दी जाती है. यह रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन यह सबसे सीधा और पारदर्शी तरीका है. फिर भी जिनके लिए यह परीक्षा संभव नहीं हो पाती, उनके लिए भी एक रास्ता खुला है.
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बिना UPSC के IAS बनने का सबसे प्रचलित तरीका है राज्य लोक सेवा आयोग से PCS यानी Provincial Civil Services अधिकारी बनना और फिर पदोन्नति पाना. PCS अधिकारी राज्यों में तहसीलदार, उप-जिलाधिकारी और जिला स्तरीय पदों पर काम करते हैं. IAS Recruitment Rules 1954 के अनुसार, अगर किसी PCS अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड शानदार रहा हो और उन्होंने 12 से 15 साल की सेवा पूरी की हो तो वे IAS कैडर में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं.
बिना UPSC के IAS बनने का सबसे प्रचलित तरीका है राज्य लोक सेवा आयोग से PCS यानी Provincial Civil Services अधिकारी बनना और फिर पदोन्नति पाना. PCS अधिकारी राज्यों में तहसीलदार, उप-जिलाधिकारी और जिला स्तरीय पदों पर काम करते हैं. IAS Recruitment Rules 1954 के अनुसार, अगर किसी PCS अधिकारी का सेवा रिकॉर्ड शानदार रहा हो और उन्होंने 12 से 15 साल की सेवा पूरी की हो तो वे IAS कैडर में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं.
Published at : 15 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
UPSC Exam IAS Recruitment Rules Indian Administrative Service Career Public Service Commission Jobs

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