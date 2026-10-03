उड़ाना है हवाई जहाज, जानें 10वीं के बाद कैसे बनाएं करियर?

कमर्शियल लाइसेंस मिलने के बाद छात्र सीधे एयरलाइन कैप्टन नहीं बनता है. आमतौर पर शुरुआत जूनियर पोस्ट ऑफिसर के तौर पर होती है. इसमें हर एयरलाइन की अपनी रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है. एयरलाइन में चुने जाने के बाद एयरक्राफ्ट टाइप के हिसाब से आगे की ट्रेनिंग और जरूरी चेक्स पूरे करने होते हैं. इसके बाद पायलट एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर के रूप में उड़ान शुरू करता है. वही एक्सपीरियंस और फ्लाइंग हावर्स बढ़ने के साथ सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और फिर कैप्टन तक पहुंचने का रास्ता बनता है.