जर्मनी में टीचर्स का वेतन एक्सपीरियंस के हिसाब से तय होता है. शुरुआती टीचर्स 1,300 यूरो प्रति माह कमा सकते हैं. 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले शिक्षक 55,000 से 67,000 रुपये सालाना कमा सकते हैं, जो भारतीय रुपये में लगभग 59 लाख से 72 लाख तक होता है. एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए यह एक आकर्षक ऑप्शन है.