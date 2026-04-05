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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाHighest Paid Teachers: दुनिया के किन देशों में टीचर्स को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, भारत किस नंबर पर?

Highest Paid Teachers: दुनिया के किन देशों में टीचर्स को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, भारत किस नंबर पर?

Highest Paid Teachers : भारत में टीचर्स की सैलरी दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है, लेकिन एक्सपीरियंस और शिक्षा के हिसाब से भारत में भी सैलरी बढ़ती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Apr 2026 09:56 PM (IST)
Highest Paid Teachers : भारत में टीचर्स की सैलरी दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है, लेकिन एक्सपीरियंस और शिक्षा के हिसाब से भारत में भी सैलरी बढ़ती है.

हर देश में टीचर्स की सैलरी बहुत अलग-अलग होती है. यह उनके एक्सपीरियंस, शिक्षा लेवल और सरकारी नियमों पर भी निर्भर करती है. भारत में टीचर्स की सैलरी दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है, ऐसे में अगर आप विदेश में टीचिंग करने का सोच रहे हैं तो कई देश बेहतरीन ऑप्शन हैं. तो आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में टीचर्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और भारत किस नंबर पर आता है.

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लक्जमबर्ग में टीचर्स की सैलरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है. यहां का औसत शुरूआती सैलरी लगभग $71,647 है. एक्सपीरियंसी टीचर्स 80,000 से 115,000 यूरो तक सालाना कमा सकते हैं. भारतीय रुपये में यह लगभग 86 लाख से 1.24 करोड़ रुपये तक होता है. यहां मास्टर्स डिग्री वाले टीचर्स को भी ज्यादा सैलरी मिलती है.
लक्जमबर्ग में टीचर्स की सैलरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है. यहां का औसत शुरूआती सैलरी लगभग $71,647 है. एक्सपीरियंसी टीचर्स 80,000 से 115,000 यूरो तक सालाना कमा सकते हैं. भारतीय रुपये में यह लगभग 86 लाख से 1.24 करोड़ रुपये तक होता है. यहां मास्टर्स डिग्री वाले टीचर्स को भी ज्यादा सैलरी मिलती है.
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जर्मनी में टीचर्स का वेतन एक्सपीरियंस के हिसाब से तय होता है. शुरुआती टीचर्स 1,300 यूरो प्रति माह कमा सकते हैं. 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले शिक्षक 55,000 से 67,000 रुपये सालाना कमा सकते हैं, जो भारतीय रुपये में लगभग 59 लाख से 72 लाख तक होता है. एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए यह एक आकर्षक ऑप्शन है.
जर्मनी में टीचर्स का वेतन एक्सपीरियंस के हिसाब से तय होता है. शुरुआती टीचर्स 1,300 यूरो प्रति माह कमा सकते हैं. 10 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले शिक्षक 55,000 से 67,000 रुपये सालाना कमा सकते हैं, जो भारतीय रुपये में लगभग 59 लाख से 72 लाख तक होता है. एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए यह एक आकर्षक ऑप्शन है.
Published at : 05 Apr 2026 09:56 PM (IST)
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