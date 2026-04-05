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Highest Paid Teachers: दुनिया के किन देशों में टीचर्स को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, भारत किस नंबर पर?
Highest Paid Teachers : भारत में टीचर्स की सैलरी दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है, लेकिन एक्सपीरियंस और शिक्षा के हिसाब से भारत में भी सैलरी बढ़ती है.
हर देश में टीचर्स की सैलरी बहुत अलग-अलग होती है. यह उनके एक्सपीरियंस, शिक्षा लेवल और सरकारी नियमों पर भी निर्भर करती है. भारत में टीचर्स की सैलरी दुनिया के कई देशों के मुकाबले कम है, ऐसे में अगर आप विदेश में टीचिंग करने का सोच रहे हैं तो कई देश बेहतरीन ऑप्शन हैं. तो आइए जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में टीचर्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और भारत किस नंबर पर आता है.
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Published at : 05 Apr 2026 09:56 PM (IST)
शिक्षा
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion