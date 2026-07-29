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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीhigh paying jobs for women: महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट हैं ये 5 नौकरियां, पैसे के साथ सुकून भी

high paying jobs for women: महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट हैं ये 5 नौकरियां, पैसे के साथ सुकून भी

high paying jobs for women: जानिए ऐसे करियर विकल्प के बारे में जो देंगे आपको अच्छी कमाई, कम तनाव और बेहतरीन वर्क-लाइफ बैलेंस

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: मनस्वी चौहान |  Updated at : 29 Jul 2026 06:11 PM (IST)
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high paying jobs for women: आज के आधुनिक दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं. वे सिर्फ घर तक सीमित नही हैं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी शानदार प्रदर्शन कर रहीं हैं. हालांकि कई महिलाएं ऐसी नौकरी चाहती हैं जिसमे मानसिक शांति के साथ संतुलित जीवन भी हो. अगर आप भी ऐसी नौकरी ढूंढ रहीं हैं तो यह करियर विकल्प आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

टीचिंग है बेस्ट ऑप्शन

टीचिंग महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट करीयर ऑप्शन माना जाता है. इसमें काम का समय निर्धारित रहता है और पर्याप्त छुट्टियां भी मिलती हैं. इसमें काम का दबाव भी अपेक्षाकृत कम रहता हैं. जिससे वर्क लाइफ बैलेंस करने में आसानी रहती है. आज के डिजिटल दौर में आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के अलावा ऑनलाइन ट्यूटर बनकर भी अच्छी कमाई कर सकती हैं.

हेल्थकेयर सेक्टर

हेल्थकेयर सेक्टर महिलाओं के लिए सबसे लोकप्रिय सेक्टर माना जाता है. नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट और काउंसलर जैसे हेल्थकेयर प्रोफेशन महिलाओं के लिए अच्छे विकल्प माने जाते हैं. यह करियर ऑप्शन्स महिलाओं के लिए काफी सम्मानजनक होते हैं. यह करियर आपको अच्छी सैलेरी के साथ बेहतरीन वर्क-लाइफ बैलेंस भी देते हैं.

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एचआर

एचआर के प्रोफाइल में कंपनी और कर्मचारियों के बीच संतुलन बनाकर रखना होता है. यह नौकरी मानसिक रूप से संतुलित और आरामदायक मानी जाती है. यह एक ऐसी नौकरी है जिसमें लोगों से बातचीत और मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है. यही वजह है कि इस नौकरी का नेचर महिलाओं को काफी सूट करता है. इस नौकरी में सम्मान और पॉवर दोनों मिलते हैं.

पब्लिक रिलेशन्स एंड एडरवरटाइजिंग

इस फील्ड में कम्यूनिकेशन स्किल्स और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है. जिनमें महिलाएं अच्छा प्रदर्शन करती है. आजकल हर कंपनी में पीआर के लिए जॉब्स होती है. यह वर्क-लाइफ बैलेंस करने के लिए अच्छा करियर माना जाता है.

बैकिंग और फाइनेंस

बैकिंग सेक्टर महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्थिर करियर माना जाता है. इस फील्ड में महिलाओं के लिए नौकरी के कई अवसर होते हैं. निर्धारित समय होने की वजह से यह वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए काफी अच्छा माना जाता है. वहीं इस फील्ड में सैलेरी ज्यादा होने के साथ प्रमोशन के अवसर भी अधिक होते हैं.

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Published at : 29 Jul 2026 06:11 PM (IST)
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