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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाGermany Work Visa: जर्मनी में जॉब करने जा रहे हैं तो कौन-सा वीजा करना होगा अप्लाई, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?

Germany Work Visa: जर्मनी में जॉब करने जा रहे हैं तो कौन-सा वीजा करना होगा अप्लाई, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?

Germany Work Visa: जर्मनी में नौकरी करने की योजना बना रहे हैं? जानिए Work Visa, Job Seeker Visa और EU Blue Card की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, इंटरव्यू प्रक्रिया और नए नियमों की जानकारी.

Reported By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Germany Work Visa: जर्मनी में नौकरी करने की योजना बना रहे हैं? जानिए Work Visa, Job Seeker Visa और EU Blue Card की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, इंटरव्यू प्रक्रिया और नए नियमों की जानकारी.

अगर आप जर्मनी में काम करने का सपना देख रहे हैं तो यह सपना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज्यादा skilled workers की जरूरत है और वह इस कमी को पूरा करने के लिए भारत जैसे देशों की तरफ देख रहा है. 2025 में जर्मनी ने भारतीय professionals के लिए 90,000 work visas जारी करने की योजना बनाई है IT, engineering और healthcare जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीयों के लिए यह एक बड़ा मौका है. लेकिन जर्मनी जाने से पहले सबसे जरूरी सवाल यह है कि कौन सा वीजा अप्लाई करना होगा?

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जर्मनी में काम करने के लिए मुख्य रूप से तीन तरह के वीजा होते हैं. अगर आपके पास पहले से जर्मन employer का जॉब औफर है तो आप Skilled Worker Visa के लिए अप्लाई करें. अगर आप पहले जाकर वहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं तो Job Seeker Visa लें जो 6 महीने के लिए मूल होता है. और अगर आप IT या STEM field के highly qualified professional हैं तो EU Blue Card सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे permanent residency जल्दी मिलती है. यानी आपकी situation के हिसाब से सही वीजा चुनना जरूरी है.
जर्मनी में काम करने के लिए मुख्य रूप से तीन तरह के वीजा होते हैं. अगर आपके पास पहले से जर्मन employer का जॉब औफर है तो आप Skilled Worker Visa के लिए अप्लाई करें. अगर आप पहले जाकर वहीं जॉब ढूंढना चाहते हैं तो Job Seeker Visa लें जो 6 महीने के लिए मूल होता है. और अगर आप IT या STEM field के highly qualified professional हैं तो EU Blue Card सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि इससे permanent residency जल्दी मिलती है. यानी आपकी situation के हिसाब से सही वीजा चुनना जरूरी है.
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2025 में जर्मनी ने नियमों को काफी आसान कर दिया है. अब minimum work experience 3 साल से घटाकर सिर्फ 2 साल कर दी गई है. IT professionals के लिए German language की जरूरत भी हटा दी गई है. General employment visa के लिए जॉब ओफर में सालाना gross salary कम से कम €43,470 होनी चाहिए. EU Blue Card के लिए salary कम से कम €56,400 सालाना होनी चाहिए, हालांकि अगर आप shortage वाले profession में हैं तो €43,992 सालाना भी काफी है. साथ ही आपकी degree जर्मनी में मान्य होनी चाहिए, जिसे Anabin database से verify किया जाता है.
2025 में जर्मनी ने नियमों को काफी आसान कर दिया है. अब minimum work experience 3 साल से घटाकर सिर्फ 2 साल कर दी गई है. IT professionals के लिए German language की जरूरत भी हटा दी गई है. General employment visa के लिए जॉब ओफर में सालाना gross salary कम से कम €43,470 होनी चाहिए. EU Blue Card के लिए salary कम से कम €56,400 सालाना होनी चाहिए, हालांकि अगर आप shortage वाले profession में हैं तो €43,992 सालाना भी काफी है. साथ ही आपकी degree जर्मनी में मान्य होनी चाहिए, जिसे Anabin database से verify किया जाता है.
Published at : 16 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Germany Work Visa Germany Job Visa 2026

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