2025 में जर्मनी ने नियमों को काफी आसान कर दिया है. अब minimum work experience 3 साल से घटाकर सिर्फ 2 साल कर दी गई है. IT professionals के लिए German language की जरूरत भी हटा दी गई है. General employment visa के लिए जॉब ओफर में सालाना gross salary कम से कम €43,470 होनी चाहिए. EU Blue Card के लिए salary कम से कम €56,400 सालाना होनी चाहिए, हालांकि अगर आप shortage वाले profession में हैं तो €43,992 सालाना भी काफी है. साथ ही आपकी degree जर्मनी में मान्य होनी चाहिए, जिसे Anabin database से verify किया जाता है.