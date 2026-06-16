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Germany Work Visa: जर्मनी में जॉब करने जा रहे हैं तो कौन-सा वीजा करना होगा अप्लाई, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?
Germany Work Visa: जर्मनी में नौकरी करने की योजना बना रहे हैं? जानिए Work Visa, Job Seeker Visa और EU Blue Card की पात्रता, जरूरी दस्तावेज, इंटरव्यू प्रक्रिया और नए नियमों की जानकारी.
अगर आप जर्मनी में काम करने का सपना देख रहे हैं तो यह सपना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज्यादा skilled workers की जरूरत है और वह इस कमी को पूरा करने के लिए भारत जैसे देशों की तरफ देख रहा है. 2025 में जर्मनी ने भारतीय professionals के लिए 90,000 work visas जारी करने की योजना बनाई है IT, engineering और healthcare जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीयों के लिए यह एक बड़ा मौका है. लेकिन जर्मनी जाने से पहले सबसे जरूरी सवाल यह है कि कौन सा वीजा अप्लाई करना होगा?
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Published at : 16 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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