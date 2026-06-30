यूपी TET देने वाले 1.86 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत, परीक्षा के लिए मिलेगी विशेष छुट्टी
यूपी TET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 1.86 लाख सेवारत शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 से 4 जुलाई तक परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने की की घोषणा कर दी है.यहां पढ़ें पूरी अपडेट..
उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) की तैयारी कर रहे सेवारत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आई है. राज्य सरकार ने फैसला लिया है. कि 2 जुलाई से 4 जुलाई 2026 तक होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 1.86 लाख शिक्षकों को विशेष अवकाश दिया जाएगा. इससे शिक्षक बिना किसी कामकाजी दबाव के परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच पाएंगे.
क्यों लिया गया यह फैसला?
उत्तर प्रदेश के शिक्षक काफी लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे.कि नौकरी के साथ परीक्षा की तैयारी करना और परीक्षा देने जाना बहुत मुश्किल है. इसी को देखते हुए सरकार ने परीक्षा अवधि के दौरान विशेष अवकाश देने का निर्णय लिया है. इससे परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
क्यों जरूरी किया गया UPTET
सरकारी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी योग्यता जरूरी है. निर्धारित समय सीमा के अंदर सेवारत शिक्षक की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और प्रमोशन के लिए लिहाज से UPTET को को अनिवार्य किया गया है.
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कब होगी परीक्षा?
यह परीक्षा 2 जुलाई 3 जुलाई और 4 जुलाई को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर को 12:00 तक चलेगी. जिसमें प्राथमिक स्तर के उम्मीदवार शामिल होंगे. इसके बाद दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. जो की उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होगी.
कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न?
परीक्षा ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी. 150 प्रश्न पूछे जाएंगे अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 150 मिनट का समय भी दिया जाएगा इस परीक्षा की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
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