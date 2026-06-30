Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीट यूजी री-एग्जाम की कॉपियों की जांच शुरू, परिणाम जल्द।

हजारों आपत्तियां मिलीं, प्रोविजनल आंसर-की पर समीक्षा जारी।

कथित पेपर लीक के चलते 21 जून को पुनः परीक्षा।

पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच जारी है।

नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. एग्जाम देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार अब बेहद जल्द खत्म हो जाएगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने री-एग्जाम की आंसर कॉपी की जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मूल्यांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है और रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है.

बताते चलें कि प्रोविजनल आंसर-की पर छात्रों की ओर से 10 हजार से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. NTA हर आपत्ति की अलग-अलग जांच कर रहा है. एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा.

दरअसल, 21 जून 2026 को देशभर के साथ-साथ विदेश के 14 केंद्रों पर NEET UG री-एग्जाम आयोजित हुआ था. ये दोबारा परीक्षा कथित पेपर लीक मामले के बाद कराई गई थी. इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

20 लाख से ज्यादा ने दी परीक्षा

NTA के अनुसार री-एग्जाम में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए. परीक्षा भारत के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में कराई गई, ताकि अलग-अलग राज्यों के छात्रों को सुविधा मिल सके. एजेंसी ने बताया कि इस बार परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारु तरीके से कराने के लिए कई स्तरों पर विशेष इंतजाम किए गए थे. परीक्षा संचालन में केंद्र और राज्य सरकार की कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया.

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NTA ने क्या कहा?

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी. NTA के अनुसार, 10 हजार से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. इसके अलावा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे 81 उम्मीदवारों के लिए भी अलग इंतजाम किए गए. इनमें सड़क हादसे से उबर रहा एक छात्र और कीमोथेरेपी करा रहा एक अभ्यर्थी भी शामिल था, ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें.

स्कोरकार्ड चेक ऐसे

NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए 'NEET UG Result 2026' लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना Application Number, Date of Birth और स्क्रीन पर दिख रहा Security Pin दर्ज करें.

इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

आपका NEET UG 2026 Scorecard स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट भी रख लें.



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