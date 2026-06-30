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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG री-एग्जाम का रिजल्ट जल्द! कॉपियों की जांच शुरू, 10 हजार से ज्यादा आपत्तियों पर हो रहा मंथन

NEET UG री-एग्जाम का रिजल्ट जल्द! कॉपियों की जांच शुरू, 10 हजार से ज्यादा आपत्तियों पर हो रहा मंथन

नीट यूजी री-एग्जाम पर बड़ा अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से बेहद जल्द इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 30 Jun 2026 04:29 PM (IST)
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  • नीट यूजी री-एग्जाम की कॉपियों की जांच शुरू, परिणाम जल्द।
  • हजारों आपत्तियां मिलीं, प्रोविजनल आंसर-की पर समीक्षा जारी।
  • कथित पेपर लीक के चलते 21 जून को पुनः परीक्षा।
  • पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच जारी है।

नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. एग्जाम देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार अब बेहद जल्द खत्म हो जाएगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने री-एग्जाम की आंसर कॉपी की जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मूल्यांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है और रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है.

बताते चलें कि प्रोविजनल आंसर-की पर छात्रों की ओर से 10 हजार से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. NTA हर आपत्ति की अलग-अलग जांच कर रहा है. एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी, जिसके आधार पर रिजल्ट जारी होगा.

दरअसल,  21 जून 2026 को देशभर के साथ-साथ विदेश के 14 केंद्रों पर NEET UG री-एग्जाम आयोजित हुआ था. ये दोबारा परीक्षा कथित पेपर लीक मामले के बाद कराई गई थी. इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है और अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

20 लाख से ज्यादा ने दी परीक्षा

NTA के अनुसार री-एग्जाम में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए. परीक्षा भारत के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में कराई गई, ताकि अलग-अलग राज्यों के छात्रों को सुविधा मिल सके. एजेंसी ने बताया कि इस बार परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारु तरीके से कराने के लिए कई स्तरों पर विशेष इंतजाम किए गए थे. परीक्षा संचालन में केंद्र और राज्य सरकार की कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया.

यह भी पढ़ें - DU PG Admission 2026: DU PG में दाखिले का एक और मौका, जानें कब खुलेगी मिड-एंट्री विंडो

NTA ने क्या कहा?

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी. NTA के अनुसार, 10 हजार से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. इसके अलावा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे 81 उम्मीदवारों के लिए भी अलग इंतजाम किए गए. इनमें सड़क हादसे से उबर रहा एक छात्र और कीमोथेरेपी करा रहा एक अभ्यर्थी भी शामिल था, ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 30 Jun 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Education NEET NTA
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