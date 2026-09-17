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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाभारत की एकमात्र रेलवे यूनिवर्सिटी कहां है, जानें कैसे मिलता है एडमिशन?

भारत की एकमात्र रेलवे यूनिवर्सिटी कहां है, जानें कैसे मिलता है एडमिशन?

भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी गति शक्ति यूनिवर्सिटी है. यह वडोदरा में स्थित केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जो रेल मंत्रालय के तहत काम करती है. पीएम मोदी ने भी हाल ही में इस रेलवे यूनिवर्सिटी का जिक्र किया.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 Sep 2026 08:36 AM (IST)
भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी गति शक्ति यूनिवर्सिटी है. यह वडोदरा में स्थित केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जो रेल मंत्रालय के तहत काम करती है. पीएम मोदी ने भी हाल ही में इस रेलवे यूनिवर्सिटी का जिक्र किया.

आपने हमारे देश में कई अलग-अलग तरह की यूनिवर्सिटीज के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की एकमात्र रेलवे यूनिवर्सिटी कहां स्थित है. दरअसल भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी गति शक्ति यूनिवर्सिटी है. यह लालबाग वडोदरा में स्थित एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जो रेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करती है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में वडोदरा में अपने संबोधन के दौरान इस रेलवे यूनिवर्सिटी का जिक्र किया. जिसके बाद यह एक बार फिर चर्चा में आ गई.

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हालांकि इसे आमतौर पर रेलवे यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन इसका दायरा केवल रेलवे तक सीमित नहीं है. यूनिवर्सिटी में रेलवे के साथ एविएशन, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, हाईवे, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्र से जुड़े प्रोग्राम भी पढ़ाए जाते हैं.
हालांकि इसे आमतौर पर रेलवे यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन इसका दायरा केवल रेलवे तक सीमित नहीं है. यूनिवर्सिटी में रेलवे के साथ एविएशन, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, हाईवे, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्र से जुड़े प्रोग्राम भी पढ़ाए जाते हैं.
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गति शक्ति यूनिवर्सिटी की शुरुआत नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के तौर पर हुई थी. इसे 2018 में ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी शिक्षा, रिसर्च और ट्रेनिंग पर फोकस करने वाले डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया था.
गति शक्ति यूनिवर्सिटी की शुरुआत नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के तौर पर हुई थी. इसे 2018 में ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी शिक्षा, रिसर्च और ट्रेनिंग पर फोकस करने वाले डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया था.
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बाद में 2022 में संसद के अधिनियम के जरिए केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और उसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया. यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए ऐसे प्रोफेशनल तैयार करना है, जिन्हें इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा और ट्रेनिंग मिल सके.
बाद में 2022 में संसद के अधिनियम के जरिए केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और उसका नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया. यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए ऐसे प्रोफेशनल तैयार करना है, जिन्हें इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा और ट्रेनिंग मिल सके.
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इस यूनिवर्सिटी में कई अलग-अलग तरह के कोर्स कराए जाते हैं. वहीं अलग-अलग प्रोग्राम में सीटों की संख्या भी अलग-अलग है. सिविल, ईसीई, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई और डेटा साइंस प्रोग्राम में 60-60 सीटें है. एविएशन इंजीनियरिंग में 40 और मैरीटाइम इंजीनियरिंग में 30 सीटें हैं. इस तरह दूसरे प्रोग्राम में भी कई सीटें उपलब्ध है.
इस यूनिवर्सिटी में कई अलग-अलग तरह के कोर्स कराए जाते हैं. वहीं अलग-अलग प्रोग्राम में सीटों की संख्या भी अलग-अलग है. सिविल, ईसीई, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई और डेटा साइंस प्रोग्राम में 60-60 सीटें है. एविएशन इंजीनियरिंग में 40 और मैरीटाइम इंजीनियरिंग में 30 सीटें हैं. इस तरह दूसरे प्रोग्राम में भी कई सीटें उपलब्ध है.
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जीवीएस के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए छात्रों को अलग से यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है. 2026-27 के उम्मीदवारों को जेईई मेन 2026 क्वालीफाई करना जरूरी है. इसके बाद योग्य उम्मीदवार काउंसलिंग के जरिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. इसका मतलब है कि बीटेक में एडमिशन के लिए पहले जेईई मेन देना होता है, फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है.
जीवीएस के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए छात्रों को अलग से यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है. 2026-27 के उम्मीदवारों को जेईई मेन 2026 क्वालीफाई करना जरूरी है. इसके बाद योग्य उम्मीदवार काउंसलिंग के जरिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. इसका मतलब है कि बीटेक में एडमिशन के लिए पहले जेईई मेन देना होता है, फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है.
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वहीं 2027-26 के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई फीस के अनुसार डे स्कॉलर के लिए सालाना प्रोग्राम 1,76,600 रुपये हैं. वहीं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए यह फीस 2,66,200 रुपये हैं. पहले सेमेस्टर की फीस स्कॉलर के लिए 97,550 और होस्टेलर्स के लिए 1,42,350 बताई गई है.
वहीं 2027-26 के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई फीस के अनुसार डे स्कॉलर के लिए सालाना प्रोग्राम 1,76,600 रुपये हैं. वहीं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए यह फीस 2,66,200 रुपये हैं. पहले सेमेस्टर की फीस स्कॉलर के लिए 97,550 और होस्टेलर्स के लिए 1,42,350 बताई गई है.
Published at : 17 Sep 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Education News Gati Shakti University Railway University Of India

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