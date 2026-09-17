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भारत की एकमात्र रेलवे यूनिवर्सिटी कहां है, जानें कैसे मिलता है एडमिशन?
भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी गति शक्ति यूनिवर्सिटी है. यह वडोदरा में स्थित केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जो रेल मंत्रालय के तहत काम करती है. पीएम मोदी ने भी हाल ही में इस रेलवे यूनिवर्सिटी का जिक्र किया.
आपने हमारे देश में कई अलग-अलग तरह की यूनिवर्सिटीज के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की एकमात्र रेलवे यूनिवर्सिटी कहां स्थित है. दरअसल भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी गति शक्ति यूनिवर्सिटी है. यह लालबाग वडोदरा में स्थित एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जो रेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत काम करती है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में वडोदरा में अपने संबोधन के दौरान इस रेलवे यूनिवर्सिटी का जिक्र किया. जिसके बाद यह एक बार फिर चर्चा में आ गई.
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Published at : 17 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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पंकज चौधरी
Opinion