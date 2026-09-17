भारत की एकमात्र रेलवे यूनिवर्सिटी कहां है, जानें कैसे मिलता है एडमिशन?

जीवीएस के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए छात्रों को अलग से यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है. 2026-27 के उम्मीदवारों को जेईई मेन 2026 क्वालीफाई करना जरूरी है. इसके बाद योग्य उम्मीदवार काउंसलिंग के जरिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. इसका मतलब है कि बीटेक में एडमिशन के लिए पहले जेईई मेन देना होता है, फिर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है.