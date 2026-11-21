देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करना लाखों युवाओं का सपना होता है. कोई IAS बनना चाहता है तो किसी का लक्ष्य IPS या IFS अधिकारी बनने का होता है. इस सपने को पूरा करने के लिए अभ्यर्थी कई साल तक मेहनत करते हैं. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर UPSC की तैयारी किस उम्र से शुरू करनी चाहिए?

कुछ लोगों को लगता है कि स्कूल के दिनों से ही इसकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना ज्यादा सही रहता है. दरअसल इस परीक्षा में सफलता के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है सही समय और सही दिशा में तैयारी शुरू करना.

UPSC की तैयारी शुरु करने की सही उम्र

अगर कोई विद्यार्थी सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य रखता है तो उसे कक्षा 9वीं या 10वीं से ही सामान्य ज्ञान और पढ़ने की आदत विकसित करनी शुरू कर देनी चाहिए. इस उम्र में सीधे UPSC का पूरा सिलेबस पढ़ने या कठिन किताबों में उलझने की जरूरत नहीं होती. इसके बजाय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों की बेसिक समझ मजबूत करना फायदेमंद रहता है. कक्षा 11वीं और 12वीं में विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों को गहराई से समझ सकते हैं. साथ ही रोजाना अखबार पढ़ना, देश-दुनिया की घटनाओं पर नजर रखना और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय बनाना शुरू कर सकते हैं. इससे आगे चलकर करेंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज की तैयारी में मदद मिलती है.

ग्रेजुएशन के दौरान शुरू करें गंभीर तैयारी

UPSC की गंभीर और व्यवस्थित तैयारी शुरू करने के लिए ग्रेजुएशन का समय काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान विद्यार्थी परीक्षा के सिलेबस को समझ सकते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल कर सकते हैं और NCERT की किताबों से बेसिक विषयों को मजबूत कर सकते हैं. अगर किसी विद्यार्थी का लक्ष्य UPSC है तो ग्रेजुएशन के पहले या दूसरे साल से रोजाना कुछ घंटे तैयारी के लिए निकालना उपयोगी होता है. इससे परीक्षा के करीब आने पर पूरा सिलेबस एक साथ खत्म करने का दबाव नहीं रहता.

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21 साल की उम्र में ही दे सकते हैं UPSC

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित है. 2026 की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 32 साल है. OBC वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में तीन साल और SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलती है. दिव्यांग अभ्यर्थियों और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए भी नियमानुसार छूट का प्रावधान है. इसका मतलब यह नहीं है कि तैयारी 21 साल की उम्र में ही शुरू करनी चाहिए. अभ्यर्थी इससे कई साल पहले पढ़ाई की बुनियाद तैयार कर सकते हैं.

कितने अटेम्प्ट मिलते हैं?

UPSC में सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को छह प्रयास मिलते हैं. OBC और सामान्य/EWS/OBC वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों को नौ प्रयास दिए जाते हैं, जबकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवार उम्र सीमा के भीतर असीमित प्रयास कर सकते हैं. किसी उम्मीदवार के प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक पेपर में उपस्थित होने पर उसका एक प्रयास गिना जाता है. इसी वजह से बिना तैयारी के जल्दबाजी में परीक्षा देने के बजाय सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और अपनी तैयारी का आकलन करना बेहतर रहता है.

जल्दी सफलता के लिए अपनाएं ये तरीके

UPSC की तैयारी में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है. शुरुआत में रोजाना अखबार पढ़ने और NCERT की किताबों को समझने की आदत डालें. इसके बाद आधिकारिक सिलेबस के अनुसार विषयों की सूची बनाएं और एक व्यावहारिक टाइम-टेबल तैयार करें. नियमित रूप से मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें. उत्तर लिखने का अभ्यास भी करें, क्योंकि मुख्य परीक्षा में केवल जानकारी होना काफी नहीं, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना भी जरूरी है.

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