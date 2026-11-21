IIT kharagpur History: देश के पहले आईआईटी खड़गपुर ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस ऐतिहासिक प्लेटिनम जुबली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया. IIT खड़गपुर ने 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में एक विशेष स्मारक सिक्का जारी भी किया और नेताजी ऑडिटोरियम में 75 Voices for Viksir Bharat कार्यक्रम के तहत छात्रों व प्रोफेसरों से संवाद किया. समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार भी उपस्थित रहे. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत ने बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन और चिट्ठी से सोशल मीडिया तक का सफर तय किया है. जिसमें देश के पहले आईआईटी के रूप में आईआईटी खड़गपुर की अहम भूमिका रही. उन्होंने छात्रों से अपनी सोच की सीमाओं को तोड़कर नवाचार के जरिए देश को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने का आह्वान भी किया.

कैसा रहा देश के पहले IIT के बनने का सफर?

IIT खड़गपुर की स्थापना की योजना

आजादी के पहले 1946 में सर जोगिंदर सिंह ने उच्च तकनीकी संस्थानों की स्थापना पर विचार के लिए उद्योगपति नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में 22 सदस्यीय समिति बनाई थी. इस समिति ने अमेरिका के एमआईटी की तर्ज पर देश के चार हिस्सों उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में उच्च तकनीकी संस्थान खोलने की सिफारिश की थी. इसी में आईआईटी खड़गपुर बनने की योजना भी थी.

हिजली कैंप का इतिहास

पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित यह संस्थान ब्रिटिश शासन के हिजली डिटेंशन कैंप के ऐतिहासिक जमीन पर बना है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखा जाता था. 16 सितंबर 1931 को यहां पुलिस की गोलीबारी में दो लोग मारे गए थे, जिनके पार्थिव शरीर लेने स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे.

IIT खड़गपुर का उद्घाटन और पहला सत्र

वहीं मई 1950 में कोलकाता के एस्प्लेनेड ईस्ट से शुरू होने के बाद सितंबर 1950 में यह संस्थान हिजली परिसर में स्थानांतरित हुआ. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 18 अगस्त 1951 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया. अगस्त 1951 में 10 विभागों 224 छात्रों और 42 शिक्षकों के साथ पहले सत्र की शुरुआत हुई थी. इसके पहले निदेशक सर जे.सी. घोष और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पहले अध्यक्ष डॉ. बी. सी. राॅय बने थे.

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नए भवन की नींव और राष्ट्रीय दर्जा

3 मार्च 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने IIT खड़गपुर के नए भवन की आधारशिला रखी जिसका डिजाइन स्विस वास्तुकार डॉ. वर्नर एम. मोजर के मार्गदर्शन में तैयार हुआ. इसके बाद 15 सितंबर 1956 को संसद की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1956 पारित कर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया.

IIT से निकले कई बड़े चेहरे और फंडिंग

आईआईटी खड़गपुर के बीते 75 वर्षों में यहां से गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एचसीएल के सह-संस्थापक अर्जुन मल्होत्रा जैसे चर्चित पूर्व छात्र निकले हैं. वहीं यहां आज बीटेक, इंटीग्रेटेड बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमबीए और पीएचडी सहित मेडिकल टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े कई पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराई जाती है. वहीं आईआईटी खड़गपुर के 75 साल पूरे होने के साथ ही गूगल भारतीय भाषाओं में मैटेरियल साइंस, कृषि और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एआई रिसर्च ट्रेनिंग व कैंपस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आईआईटी खड़गपुर को 5 मिलियन डॉलर की फंडिंग प्रदान करेगा.

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