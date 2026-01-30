सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना अनिवार्य है.किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है.फाइनल ईयर के छात्र भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन के पात्र होते हैं.