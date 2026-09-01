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विदेश में पढ़ाई का क्रेज घटा? कैंब्रिज छात्रों का भारत में UG करने का रुझान बढ़ा
कैंब्रिज डेस्टिनेशन सर्वे 2025-26 के अनुसार 2025 में भारत के उन कैंब्रिज छात्रों में से आधे ने देश में रहकर अपनी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई करने का ऑप्शन चुना, जो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे.
कई लोग मानते हैं कि आजकल छात्रों का रुझान विदेश में पढ़ाई की ओर ज्यादा बढ़ रहा है. लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस बात को उल्टा कर दिया है. दरअसल विदेश जाकर ग्रेजुएशन करने के बजाय भारत में ही अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है. कैंब्रिज डेस्टिनेशन सर्वे 2025-26 के अनुसार 2025 में भारत के उन कैंब्रिज छात्रों में से आधे ने देश में रहकर अपनी अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई करने का ऑप्शन चुना, जो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे. 2024 में यह आंकड़ा 47 फीसदी था, वहीं विदेश में अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों की साझेदारी 42 फीसदी से घटकर 40 फीसदी रह गई.
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Published at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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