विदेश में पढ़ाई का क्रेज घटा? कैंब्रिज छात्रों का भारत में UG करने का रुझान बढ़ा

इसी वजह से कई भारतीय परिवार विदेश में पढ़ाई का ऑप्शन पूरी तरह छोड़ नहीं रहे, बल्कि उसे आगे के लिए टाल रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रों के लिए भारत से ग्रेजुएशन करने के बाद विदेश से मास्टर्स करना एक पसंदीदा रास्ता बनता जा रहा है. यानी पहले जो स्कूल के बाद सीधे विदेश से बैचलर डिग्री लेने का चलन था, वहीं अब छात्र पहले भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और उसके बाद विदेश से मास्टर्स करने का ऑप्शन तलाश रहे हैं.