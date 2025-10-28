बीएसएनएल में नौकरी का सुनहरा मौका, 50 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स

सैलरी की बात करें तो बीएसएनएल में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को शुरुआत में ही 24,900 रुपये से लेकर 50,500 रुपये तक बेसिक पे मिलता है. इसके अलावा सरकारी नौकरी होने के कारण डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे. मतलब सैलरी पैकेज काफी मजबूत हो जाता है. वहीं, इस पोस्ट पर चयन होने के बाद करियर ग्रोथ भी अच्छी मानी जाती है. समय के साथ प्रमोशन, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी और सुविधाओं में इजाफा होता है.