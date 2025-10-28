बीएसएनएल में नौकरी का सुनहरा मौका, 50 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स

एक्सप्लोरर
बीएसएनएल में नौकरी का सुनहरा मौका, 50 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स
बीएसएनएल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 120 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें फ्रेशर्स भी बिना किसी अनुभव के आवेदन कर सकते हैं.
भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने नई भर्ती का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का अनुभव जरूरी नहीं है. यानी फ्रेशर्स भी सीधे आवेदन कर सकते हैं, बस शैक्षिक योग्यता पूरी होनी चाहिए.
Published at : 28 Oct 2025 06:11 PM (IST)
