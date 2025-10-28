बीएसएनएल में नौकरी का सुनहरा मौका, 50 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाबीएसएनएल में नौकरी का सुनहरा मौका, 50 हजार मिलेगी सैलरी, पढ़ें डिटेल्स

बीएसएनएल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 120 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है, जिसमें फ्रेशर्स भी बिना किसी अनुभव के आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Oct 2025 06:11 PM (IST)
भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने नई भर्ती का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का अनुभव जरूरी नहीं है. यानी फ्रेशर्स भी सीधे आवेदन कर सकते हैं, बस शैक्षिक योग्यता पूरी होनी चाहिए.

यह भर्ती बीएसएनएल की सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (DR) पदों के लिए निकाली गई है. इसमें दो स्ट्रीम शामिल हैं टेलीकॉम और फाइनेंस. कुल 120 पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें से टेलीकॉम स्ट्रीम में 95 पद और फाइनेंस स्ट्रीम में 25 पद शामिल हैं. बीएसएनएल ने इसका नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर को जारी किया है. अब उम्मीदवारों को बस ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करना है.
अब बात करें इस नौकरी के लिए योग्यता की. टेलीकॉम स्ट्रीम में आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई. या बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए. यह डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या इससे जुड़े किसी टेक्निकल क्षेत्र में होनी चाहिए.
वहीं, फाइनेंस स्ट्रीम के लिए शैक्षिक योग्यता थोड़ी अलग है. इस पद के लिए सीए (CA) या सीएमए (CMA) उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. यह पद खास तौर पर फाइनेंस बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद अच्छा अवसर माना जा रहा है.
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है.
सैलरी की बात करें तो बीएसएनएल में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी को शुरुआत में ही 24,900 रुपये से लेकर 50,500 रुपये तक बेसिक पे मिलता है. इसके अलावा सरकारी नौकरी होने के कारण डीए, एचआरए और अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे. मतलब सैलरी पैकेज काफी मजबूत हो जाता है. वहीं, इस पोस्ट पर चयन होने के बाद करियर ग्रोथ भी अच्छी मानी जाती है. समय के साथ प्रमोशन, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी और सुविधाओं में इजाफा होता है.
चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी. परीक्षा में बहुविकल्पीय यानि ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा. इसलिए तैयारी करने वालों के लिए यह सही समय है कि वे अपनी स्ट्रेटजी बनाना शुरू करें.
Published at : 28 Oct 2025 06:11 PM (IST)
