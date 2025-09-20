8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा

बेसिक सैलरी बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है. यह एक गुणांक है, जिससे यह तय होता है कि पुराने वेतन को नया वेतन में कैसे बदला जाए. वर्तमान अनुमान के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है.