एक्सप्लोरर
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
8th Pay Commission: क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर को कितनी सैलरी मिलेगी. आइए जानते हैं डिटेल्स...
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने वाली है. अगर आप इस पद पर हैं या बनने का सपना देख रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 20 Sep 2025 06:50 AM (IST)
शिक्षा
5 Photos
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
शिक्षा
7 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो NUSRL रांची की इस भर्ती के लिए करें अप्लाई, लास्ट डेट बेहद करीब
शिक्षा
6 Photos
सरकारी इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका, IOCL ने निकाली JE भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी
शिक्षा
6 Photos
लाखों में चाहिए सैलरी तो आज ही करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
6 Photos
इस राज्य में होने जा रही LT स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों पर भर्ती, आज से कर सकते हैं अप्लाई
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद जा रहे अनुज चौधरी ने ये दो तोहफे लेने से कर दिया इनकार, संभल में हो रही इस कदम की चर्चा
क्रिकेट
IPL 2026 के बाद ये देश करना चाहता है टीम इंडिया की मेजबानी, BCCI से कर रहा है बातचीत
बॉलीवुड
'जॉली एलएलबी 3' ने ओपनिंग डे पर दिखाए तेवर, कमाई ऐसी कि हिट होना पक्का!
Advertisement
शिक्षा
5 Photos
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion