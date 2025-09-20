हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा

8वें वेतन आयोग के बाद कितनी बढ़ जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी, कितना होगा बेसिक सैलरी में इजाफा

8th Pay Commission: क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर को कितनी सैलरी मिलेगी. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Sep 2025 06:50 AM (IST)
8th Pay Commission: क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर को कितनी सैलरी मिलेगी. आइए जानते हैं डिटेल्स...

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने वाली है. अगर आप इस पद पर हैं या बनने का सपना देख रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है.

असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्तमान बेसिक पे 56,100 रुपये प्रति माह है. इसमें विभिन्न भत्ते और सुविधाएं अलग से मिलती हैं. लेकिन अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह बेसिक पे भी काफी बढ़ जाएगा.
असिस्टेंट प्रोफेसर का वर्तमान बेसिक पे 56,100 रुपये प्रति माह है. इसमें विभिन्न भत्ते और सुविधाएं अलग से मिलती हैं. लेकिन अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह बेसिक पे भी काफी बढ़ जाएगा.
बेसिक सैलरी बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है. यह एक गुणांक है, जिससे यह तय होता है कि पुराने वेतन को नया वेतन में कैसे बदला जाए. वर्तमान अनुमान के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है.
बेसिक सैलरी बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है. यह एक गुणांक है, जिससे यह तय होता है कि पुराने वेतन को नया वेतन में कैसे बदला जाए. वर्तमान अनुमान के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है.
अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक सैलरी 1,44,117 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है. यानी वर्तमान बेसिक पे 56,100 रुपये से बढ़कर 1.44 लाख रुपये के आसपास हो जाएगा.
अगर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक सैलरी 1,44,117 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है. यानी वर्तमान बेसिक पे 56,100 रुपये से बढ़कर 1.44 लाख रुपये के आसपास हो जाएगा.
बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), शहर भत्ता (CCA), चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभ भी नए बेसिक पे के हिसाब से बढ़ेंगे.
बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ ही महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), शहर भत्ता (CCA), चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभ भी नए बेसिक पे के हिसाब से बढ़ेंगे.
इससे असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल सैलरी पहले से काफी ज्यादा आकर्षक और जीवनमान बेहतर हो जाएगा.
इससे असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल सैलरी पहले से काफी ज्यादा आकर्षक और जीवनमान बेहतर हो जाएगा.
Published at : 20 Sep 2025 06:50 AM (IST)
Embed widget