खरीद रहे हैं नई कार? ये Smart Features बचा सकते हैं हजारों रुपये का चालान

Smart Features in Cars: आजकल सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि AI Traffic Cameras भी हर छोटी गलती पर नजर रख रहे हैं. सीट बेल्ट न लगाना, मोबाइल इस्तेमाल करना, रेड लाइट तोड़ना या ओवरस्पीडिंग जैसी गलतियां अब तुरंत कैमरे में कैद हो जाती हैं. यही वजह है कि कई लोगों के घर बिना रोके सीधे चालान पहुंच रहे हैं. ऐसे में नई कार खरीदते समय सिर्फ डिजाइन और माइलेज देखना काफी नहीं माना जा रहा.

अब Smart Safety Features भी बेहद जरूरी हो गए हैं. कई नई कारों में ऐसे एडवांस सिस्टम मिलने लगे हैं जो ड्राइवर को नियम तोड़ने से पहले ही अलर्ट कर देते हैं. यही फीचर्स न सिर्फ सड़क सुरक्षा बढ़ाते हैं बल्कि हजारों रुपये के चालान से भी बचा सकते हैं. खास बात यह है कि अब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ महंगी कारों तक सीमित नहीं रही बल्कि कई बजट कारों में भी मिलने लगी है.

ADAS और Speed Alert जैसे फीचर्स बन रहे जरूरी

नई कारों में मिलने वाला ADAS यानी Advanced Driver Assistance System अब काफी लोकप्रिय हो रहा है. इसमें Lane Keep Assist, Forward Collision Warning और Speed Alert जैसे फीचर्स शामिल होते हैं. अगर ड्राइवर तय स्पीड से ज्यादा तेज कार चलाता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देता है. यही फीचर ओवरस्पीडिंग चालान से बचाने में मदद कर सकता है.

इसके अलावा कई कारों में Traffic Sign Recognition सिस्टम भी आने लगा है, जो सड़क पर लगे स्पीड लिमिट बोर्ड को पहचानकर ड्राइवर को जानकारी देता है. वहीं Seat Belt Reminder फीचर अब लगभग हर नई कार में मौजूद है, जिससे सीट बेल्ट न लगाने की गलती कम हो सकती है. AI Cameras के दौर में ऐसे Smart Features काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं.

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Dashcam और 360 Camera भी दे सकते हैं बड़ा फायदा

अब कई लोग नई कार खरीदते समय Dashcam और 360 Degree Camera जैसे फीचर्स पर भी ध्यान देने लगे हैं. Dashcam सड़क पर होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है, जिससे विवाद या गलत चालान की स्थिति में सबूत मिल सकता है. वहीं 360 Camera पार्किंग और ट्रैफिक में कार को सुरक्षित तरीके से चलाने में मदद करता है.

कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए भी बनाई जा रही है. यही वजह है कि अब कार कंपनियां ज्यादा Smart और Connected Features पर फोकस कर रही हैं. अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ लुक और माइलेज नहीं बल्कि ऐसे Safety और Alert Features पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए. यही फीचर्स भविष्य में आपका समय, पैसा और तनाव तीनों बचा सकते हैं.

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