अब बजट में मिलेगी लग्जरी वाली फील, नई Tata Tiago Facelift हुई लॉन्च

Tata Tiago Facelift Launched: टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय हैचबैक Tiago का नया Facelift मॉडल लॉन्च कर दिया है. नई Tata Tiago Facelift की शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह बजट कार खरीदने वालों के लिए काफी बेहतरीन विकल्प बन सकती है. कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बदलाव किए हैं. यही वजह है कि लॉन्च के बाद से ही यह कार सोशल मीडिया और ऑटो बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है.

टाटा टियागो पहले से ही अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है. अब नए अपडेट के साथ कंपनी इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील देने की कोशिश कर रही है. खास बात यह है कि कम कीमत में अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स मिलने वाले हैं. यही वजह है कि टियागो फेसलिफ्ट को वैल्यू फॉर मनी कार माना जा रहा है.

डिजाइन और फीचर्स में दिखे कई नए बदलाव

नई Tata Tiago Facelift में फ्रंट डिजाइन को पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाया गया है. इसमें अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन वाले बंपर और शार्प लुक वाले हेडलैंप देखने को मिला है. कार का डिजाइन अब ज्यादा मॉडर्न और यूथफुल नजर आता है. इसके अलावा केबिन में भी कई बदलाव किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नई कनेक्टेड फीचर्स मिलने लगे हैं.

टाटा ने इस बार कार के अंदर प्रीमियम फील बढ़ाने पर खास ध्यान दिया है. यही वजह है कि अब यह बजट हैचबैक पहले से ज्यादा हाईटेक नजर आती है. कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स को भी मजबूत बनाए रखा है, जो टाटा कार्स की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है.

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कम कीमत में ज्यादा फीचर्स बना रहे हैं खास

भारतीय बाजार में बजट हैचबैक सेगमेंट में मुकाबला काफी तेज हो चुका है. ऐसे में टाटा टियागो फेसलिफ्ट अपने फीचर्स और कीमत की वजह से ग्राहकों का ध्यान खींच सकती है. 4.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह कार उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती है जो पहली कार खरीदना चाहते हैं. शानदार माइलेज, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और नए फीचर्स इसे और ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं.

इसके अलावा Tata की कारों को सेफ्टी के मामले में भी ग्राहकों का अच्छा भरोसा मिलता है. यही वजह है कि Tiago लंबे समय से भारतीय बाजार में लोकप्रिय बनी हुई है. नए अपडेट के बाद यह कार Maruti और Hyundai की कई बजट कारों को कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है.

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