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हिंदी न्यूज़ऑटोअब बजट में मिलेगी लग्जरी वाली फील, नई Tata Tiago Facelift हुई लॉन्च

अब बजट में मिलेगी लग्जरी वाली फील, नई Tata Tiago Facelift हुई लॉन्च

Tata Tiago Facelift Launched: टाटा मोटर्स ने नई टियागो फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च कर दी है. 4.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस कार में नए फीचर्स और डिजाइन के साथ कई नए अपडेट दिए गए हैं.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 28 May 2026 04:08 PM (IST)
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Tata Tiago Facelift Launched: टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय हैचबैक Tiago का नया Facelift मॉडल लॉन्च कर दिया है. नई Tata Tiago Facelift की शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह बजट कार खरीदने वालों के लिए काफी बेहतरीन विकल्प बन सकती है. कंपनी ने इस अपडेटेड मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बदलाव किए हैं. यही वजह है कि लॉन्च के बाद से ही यह कार सोशल मीडिया और ऑटो बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

टाटा टियागो पहले से ही अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है. अब नए अपडेट के साथ कंपनी इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील देने की कोशिश कर रही है. खास बात यह है कि कम कीमत में अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट फीचर्स मिलने वाले हैं. यही वजह है कि टियागो फेसलिफ्ट को वैल्यू फॉर मनी कार माना जा रहा है.

डिजाइन और फीचर्स में दिखे कई नए बदलाव

नई Tata Tiago Facelift में फ्रंट डिजाइन को पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाया गया है. इसमें अपडेटेड ग्रिल, नए डिजाइन वाले बंपर और शार्प लुक वाले हेडलैंप देखने को मिला है. कार का डिजाइन अब ज्यादा मॉडर्न और यूथफुल नजर आता है. इसके अलावा केबिन में भी कई बदलाव किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नई कनेक्टेड फीचर्स मिलने लगे हैं. 

टाटा ने इस बार कार के अंदर प्रीमियम फील बढ़ाने पर खास ध्यान दिया है. यही वजह है कि अब यह बजट हैचबैक पहले से ज्यादा हाईटेक नजर आती है. कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स को भी मजबूत बनाए रखा है, जो टाटा कार्स की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है.

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कम कीमत में ज्यादा फीचर्स बना रहे हैं खास

भारतीय बाजार में बजट हैचबैक सेगमेंट में मुकाबला काफी तेज हो चुका है. ऐसे में टाटा टियागो फेसलिफ्ट अपने फीचर्स और कीमत की वजह से ग्राहकों का ध्यान खींच सकती है. 4.69 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह कार उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प बन सकती है जो पहली कार खरीदना चाहते हैं. शानदार माइलेज, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और नए फीचर्स इसे और ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं. 

इसके अलावा Tata की कारों को सेफ्टी के मामले में भी ग्राहकों का अच्छा भरोसा मिलता है. यही वजह है कि Tiago लंबे समय से भारतीय बाजार में लोकप्रिय बनी हुई है. नए अपडेट के बाद यह कार Maruti और Hyundai की कई बजट कारों को कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 May 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Tiago Tata Cars Tata Tiago Facelift Tata Tiago India Budget Hatchback
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