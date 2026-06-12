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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBike Shock Absorber: हर गड्ढे पर लग रहा है जोर का झटका, जानें कितनी होती है बाइक के शॉकर की लाइफ?

Bike Shock Absorber: हर गड्ढे पर लग रहा है जोर का झटका, जानें कितनी होती है बाइक के शॉकर की लाइफ?

ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइक के शॉकर की औसत लाइफ करीब 50,000 से 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं सामान्य तौर पर उनकी उम्र 4 से 5 साल मानी जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 Jun 2026 09:56 AM (IST)
ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइक के शॉकर की औसत लाइफ करीब 50,000 से 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं सामान्य तौर पर उनकी उम्र 4 से 5 साल मानी जाती है.

Bike Shock Absorber: अगर बाइक चलाते समय हर छोटे-बड़े गड्ढे का झटका सीधे शरीर तक लगने लगे. मोड़ पर बाइक अस्थिर महसूस हो या ब्रेक लगाने पर कंट्रोल कम होने लगे तो यह शॉकर खराब होने का संकेत हो सकता है. बाइक का शॉकर यानी सस्पेंशन सिस्टम राइड को आरामदायक और सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन समय के साथ इसकी क्षमता कम होने लगती है.

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दरअसल बाइक के शॉकर सड़क के गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आने वाले झटको को सकते हैं. इसके अलावा यह टायर और सड़क के बीच सही से कांटेक्ट बनाए रखते हैं, जिससे बाइक की ग्रिप, ब्रेकिंग और हैंडलिंग बेहतर रहती है. वहीं अगर चोकर सही तरीके से काम न करें तो बाइक ज्यादा उछलने लगती है और कंट्रोल प्रभावित हो सकता है.
दरअसल बाइक के शॉकर सड़क के गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आने वाले झटको को सकते हैं. इसके अलावा यह टायर और सड़क के बीच सही से कांटेक्ट बनाए रखते हैं, जिससे बाइक की ग्रिप, ब्रेकिंग और हैंडलिंग बेहतर रहती है. वहीं अगर चोकर सही तरीके से काम न करें तो बाइक ज्यादा उछलने लगती है और कंट्रोल प्रभावित हो सकता है.
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ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइक के शॉकर की औसत लाइफ करीब 50,000 से 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं सामान्य तौर पर उनकी उम्र 4 से 5 साल मानी जाती है.
ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइक के शॉकर की औसत लाइफ करीब 50,000 से 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं सामान्य तौर पर उनकी उम्र 4 से 5 साल मानी जाती है.
Published at : 12 Jun 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Bike Shock Absorber Motorcycle Suspension Bike Shocker Life Bike Suspension System

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