दरअसल बाइक के शॉकर सड़क के गड्ढे, स्पीड ब्रेकर और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से आने वाले झटको को सकते हैं. इसके अलावा यह टायर और सड़क के बीच सही से कांटेक्ट बनाए रखते हैं, जिससे बाइक की ग्रिप, ब्रेकिंग और हैंडलिंग बेहतर रहती है. वहीं अगर चोकर सही तरीके से काम न करें तो बाइक ज्यादा उछलने लगती है और कंट्रोल प्रभावित हो सकता है.