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Bike Shock Absorber: हर गड्ढे पर लग रहा है जोर का झटका, जानें कितनी होती है बाइक के शॉकर की लाइफ?
ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइक के शॉकर की औसत लाइफ करीब 50,000 से 1 लाख किलोमीटर तक हो सकती है. वहीं सामान्य तौर पर उनकी उम्र 4 से 5 साल मानी जाती है.
Bike Shock Absorber: अगर बाइक चलाते समय हर छोटे-बड़े गड्ढे का झटका सीधे शरीर तक लगने लगे. मोड़ पर बाइक अस्थिर महसूस हो या ब्रेक लगाने पर कंट्रोल कम होने लगे तो यह शॉकर खराब होने का संकेत हो सकता है. बाइक का शॉकर यानी सस्पेंशन सिस्टम राइड को आरामदायक और सुरक्षित बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन समय के साथ इसकी क्षमता कम होने लगती है.
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Published at : 12 Jun 2026 09:56 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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