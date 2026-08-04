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हिंदी न्यूज़ऑटोBYD EV पर मिल रहा बड़ा ऑफर, खरीदना हुआ आसान, EMI भी कम

BYD EV पर मिल रहा बड़ा ऑफर, खरीदना हुआ आसान, EMI भी कम

BYD Festive Offers India: बीवायडी इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों पर शानदार फेस्टिव ऑफर पेश किए हैं. जानिए कम ब्याज दर, आसान ईएमआई, फ्री मेंटेनेंस और एक्सटेंडेड वारंटी की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 04 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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BYD Festive Offers India: भारत में धीरे-धीरे त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी. इस दौरान हमारे देश में ऑटोमोबाइल मार्केट में कई तरीके के शानदार शानदार ऑफर्स देखने को मिलते हैं. लेकिन त्योहारी सीजन से ठीक पहले बीवायडी कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक बेहद ही आकर्षक फेस्टिव कैंपेन की शुरुआत की है. बता दें कि, BYD ने सेलिब्रेट योर ड्रीम्स विद बीवायडी नाम से कैंपेन लॉन्च किया है. जिसके तहत कंपनी अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ढेरों वित्तीय और मेंटेनेंस से जुड़े फायदे दे रही है. 

बता दें कि, अगर आप भी लंबे समय से एक लग्जरी, आधुनिक और सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे थे तो यह आपके लिए सही मौका साबित हो सकता है. कंपनी का मकसद आसान फाइनेंस ऑप्शंस और आकर्षक छूट के जरिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. चलिए जानतें हैं कि बीवायडी की गाड़ियों पर आपको क्या-क्या खास ऑफर्स और सुविधाएं मिल रही हैं.

सस्ती EMI और कम ब्याज दर का फायदा

बता दें कि, बीवायडी ने अपनी गाड़ियों की खरीदारी को बजट-फ्रेंडली बनाने के लिए प्रमुख बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है. इसके तहत खरीदारों को बेहद कम ब्याज दरों पर लोन की सुविधा दी जा रही है. कंपनी के इस फेस्टिव ऑफर के तहत मात्र 7.77 फीसदी की शुरुआती सालाना ब्याज दर पर फाइनेंस स्कीम्स उपलब्ध कराई जा रही हैं. 

वहीं, ब्याज दर कम होने की वजह से ग्राहकों की हर महीने बनने वाली ईएमआई यानी मासिक किस्त काफी घट जाती है. इसके अलावा आसान डाउन पेमेंट विकल्प के जरिए प्रीमियम रेंज की गाड़ियों को घर लाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है.


BYD EV पर मिल रहा बड़ा ऑफर, खरीदना हुआ आसान, EMI भी कम

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फ्री मेंटेनेंस और मिलेगी एक्सटेंडेड वारंटी

अक्सर देखा जाता है कि, गाड़ी खरीदने के बाद अक्सर लोगों को उसकी सर्विसिंग और रखरखाव के खर्च की चिंता सताती रहती है. लेकिन बीवायडी के इस स्पेशल ऑफर में आपकी यह टेंशन भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी. कंपनी एलिजिबल वेरिएंट्स पर 2 साल के लिए पूरी तरह से फ्री मेंटेनेंस पैकेज दे रही है. 

इसके साथ ही ग्राहकों को गाड़ियों पर 2 लाख किलोमीटर तक की जबरदस्त एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा भी दिया जा रहा है. यानी अगले कुछ सालों तक आपको कार की सर्विसिंग या किसी तकनीकी खराबी के खर्च को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

मिलेंगे फेस्टिव गिफ्ट्स

आपको बता दें कि, इलेक्ट्रिक कार मालिकों की राह आसान बनाने के लिए बीवायडी अपने चुनिंदा मॉडल्स पर फ्री चार्जिंग कूपन्स भी ऑफर कर रही है. इन कूपन्स की मदद से आप तय नेटवर्क पर गाड़ी को फ्री में चार्ज कर सकते हैं. जिससे आपके सफर का खर्च और कम हो जाएगा. 

वहीं, इसके अलावा, इस त्योहारी सीजन में नई कार की डिलीवरी लेने वाले ग्राहकों को बीवायडी की तरफ से एक स्पेशल फेस्टिव गिफ्ट हैम्पर भी दिया जा रहा है. यह सारे ऑफर्स मिलकर कार खरीदने के अनुभव को बेहद खास और आनंददायक बना देते हैं.

इन चार मॉडल्स पर लागू है ऑफर

जानकारी दें दे कि, कंपनी का यह फेस्टिव ऑफर उसकी पूरी पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज पर लागू किया गया है. इसमें बीवायडी एटो 3, बीवायडी सील, बीवायडी ई-मैक्स 7 और बीवायडी सीलियन 7 जैसे प्रीमियम मॉडल्स शामिल हैं. ये गाड़ियां अपने बेहतरीन लुक्स, लग्जरी केबिन, कटिंग-एज सेफ्टी और लंबी ड्राइविंग रेंज के लिए जानी जाती हैं.


BYD EV पर मिल रहा बड़ा ऑफर, खरीदना हुआ आसान, EMI भी कम

अगर आप भी इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि शहर और डीलरशिप के हिसाब से ऑफर्स के नियम और शर्तों में थोड़ा बदलाव हो सकता है. इसलिए अपने नजदीकी बीवायडी शोरूम पर जाकर पूरी जानकारी हासिल करें और अपने सपने की कार घर ले आएं.

यह भी पढ़ें: फुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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