INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMG की इस नई टेक्नोलॉजी से बढ़ेगी Tata-Mahindra की टेंशन, आने वाली हैं नई जनरेशन की कारें

MG की इस नई टेक्नोलॉजी से बढ़ेगी Tata-Mahindra की टेंशन, आने वाली हैं नई जनरेशन की कारें

MG Motor NEV Architecture: JSW एमजी मोटर ने भारत का पहला मल्टी-एनर्जी व्हीकल प्लेटफॉर्म MG ADAPT लॉन्च किया. अब ईवी और हाइब्रिड कारों की नई जनरेशन से बढ़ सकती है टाटा और महिंद्रा कंपनियों की टेंशन.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

MG Motor NEV Architecture: भारत में पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि, लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं. जिसके चलते सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इन्हीं गाड़ियों को महत्व दे रहीं हैं. बता दें कि, अभी टाटा मोटर्स और महिंद्रा इन दिनों और हाइब्रिड गाड़ियों में दम दिखा रही हैं. लेकिब अब मार्केट में इन्हें कड़ी टक्कर मिलने जा रही है. क्योंकि, अब जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एक बेहद शानदार कदम उठा दिया है. 

क्योंकि, एमजी ने भारत का पहला मल्टी न्यू एनर्जी व्हीकल प्लेटफॉर्म पेश किया है. जिसे एमजी एडाप्ट नाम दिया गया है. यह एक ऐसी तकनीक है जिसके सामने आते ही कार बाजार का पूरा समीकरण बदलने वाला है. चलिए समझते हैं कि आखिर इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या खास है जो टाटा और महिंद्रा जैसे दिग्गज कंपनियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है.  

अब बनेंगी 4 अलग-अलग तरह की गाड़ियां

आपको बता दें कि, कार कंपनियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए अलग प्लेटफॉर्म और हाइब्रिड या पेट्रोल कार के लिए अलग चेसिस तैयार करना पड़ता है. जिसमें कंपनी का भारी खर्च और समय बेहद ज्यादा लगता था. लेकिन एमजी का यह एडाप्ट एक बेहद वर्सेटाइल और मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है. 

इसका मतलब यह है कि इसी एक सिंगल बेस का इस्तेमाल करके कंपनी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी चार अलग-अलग टेक्नोलॉजी वाली कारें बना सकती है. एमजी ऐसा करने वाली भारत में पहली कंपनी बनेगी.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल से बिगड़ गया गाड़ी का माइलेज? इन पार्ट्स को तुरंत करें चेक, वरना...

जानिए क्या हैं फीचर्स?

जबकि अब हाइब्रिड कारों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस प्लेटफॉर्म में भारत की पहली 10-इन-1 इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन दिया गया है. इसमें एक इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लगा है जो सड़क के हिसाब से 4 ड्राइविंग मोड्स खुद चुन लेता है. 

वहीं, सिटी के लिए प्योर इलेक्ट्रिक बिजली बनाने के लिए सीरीज हाइब्रिड जबकि एक्स्ट्रा पावर के लिए पैरेलल हाइब्रिड और हाईवे के लिए इंजन डायरेक्ट ड्राइव शामिल है. इसके अलावा इसमें REEV तकनीक भी है जिसमें पहिए हमेशा मोटर से ही चलेंगे और पेट्रोल इंजन सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए जनरेटर का काम करेगा.

यह भी पढ़ें: E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों के बीच HPCL ने किए 3,600+ टेस्ट, जानिए क्या मिला

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 16 Jul 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
MG Motor  Mg Adapt Platform Jsw Mg Motor Multi Nev Architecture Phev And Reev Technology Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
MG की इस नई टेक्नोलॉजी से बढ़ेगी Tata-Mahindra की टेंशन, आने वाली हैं नई जनरेशन की कारें
MG की इस नई टेक्नोलॉजी से बढ़ेगी Tata-Mahindra की टेंशन, आने वाली हैं नई जनरेशन की कारें
ऑटो
E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों के बीच HPCL ने किए 3,600+ टेस्ट, जानिए क्या मिला
E20 पेट्रोल पर उठ रहे सवालों के बीच HPCL ने किए 3,600+ टेस्ट, जानिए क्या मिला
ऑटो
21 लाख रुपये की Triumph बाइक में ऐसा क्या खास? दुनिया में सिर्फ 750 यूनिट्स ही बिकेंगी
21 लाख रुपये की Triumph बाइक में ऐसा क्या खास? दुनिया में सिर्फ 750 यूनिट्स ही बिकेंगी
ऑटो
CAFE-III Draft: नई कारों के लिए बदलेंगे माइलेज के नियम? सरकार लाई CAFE-III ड्राफ्ट, जानिए आपकी जेब पर क्या असर?
नई कारों के लिए बदलेंगे माइलेज के नियम? सरकार लाई CAFE-III ड्राफ्ट, जानिए आपकी जेब पर क्या असर?
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill की 'Ishqnama' का ट्रेलर रिलीज़, Jai Randhhawa की दमदार परफॉर्मेंस ने लूटी महफिल
Shehnaaz Gill की Ishqnama का ट्रेलर दमदार, Jai Randhhawa की इंटेंसिटी ने जीता दिल
Mathew VanDyke और अब Jordan Brown! Indian borders के पास बड़ी साजिश? |ABPLIVE
रिपोर्ट्स: Deepika Padukone और Ranveer Singh के घर फिर आ सकती है खुशखबरी
Middle East: भारतीय नाविक की मौत पर भारतका बदला शुरू! हिलेगा मिडिल ईस्ट? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े तो...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
बॉलीवुड
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
अक्षय कुमार से नाराज हैं परेश रावल? 'वेलकम टू द जंगल' के ट्रेलर लॉन्च पर क्यों नहीं पहुंचे? एक-एक सच बता दिया
क्रिकेट
16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, अब इस देश से खेलना का लिया फैसला
16389 रन और 333 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, इस देश से खेलना का लिया फैसला
इंडिया
अजीत डोभाल ने बिम्सटेक की बैठक में समझाया नेबरहुड फर्स्ट-एक्ट इस्ट पॉलिसी, दिया ये सुरक्षा मंत्र
अजीत डोभाल ने बिम्सटेक की बैठक में समझाया नेबरहुड फर्स्ट-एक्ट इस्ट पॉलिसी, दिया ये सुरक्षा मंत्र
विश्व
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
'दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो होर्मुज हमसे छीन ले...', डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी
नौकरी
ISRO Scientist Job: ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ISRO में कैसे मिलती है जॉब, कितनी होती है सैलरी और शिफ्ट टाइमिंग; यहां इस्तीफा देने का क्या है नियम?
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
Taaruk और Abhay ने बताया यूनिफॉर्म पहनने का एहसास
ENT LIVE
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
Taaruk और Abhay ने शेयर किया यूनिफॉर्म पहनने का अनुभव
ENT LIVE
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
Operation Safed Sagar को लेकर कलाकारों ने किया बड़ा खुलासा
ENT LIVE
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Adnaan Sheikh के बयान पर भड़कीं Uorfi Javed
Embed widget