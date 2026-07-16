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हिंदी न्यूज़ऑटोBikes21 लाख रुपये की Triumph बाइक में ऐसा क्या खास? दुनिया में सिर्फ 750 यूनिट्स ही बिकेंगी

21 लाख रुपये की Triumph बाइक में ऐसा क्या खास? दुनिया में सिर्फ 750 यूनिट्स ही बिकेंगी

New Triumph Twin 1200 tfc: सिर्फ 750 लोगों को मिलेगी 21 लाख की यह अनोखी Triumph की बाइक. जानिए स्पीड ट्विन 1200 TFC के शानदार फीचर्स, साइलेंसर और कार्बन फाइबर लुक के बारे में पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jul 2026 02:29 PM (IST)
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New Triumph Twin 1200 tfc: भारत में बाइक की डिमांड बढ़ती ही जा रही है जिसके चलते अब ऑटोमोबाइल कंपनियां भी शानदार नई-नई बाइक लॉन्च कर ग्राहकों को लुभा रही हैं. अगर आप भी बाइक लवर हैं और महंगी बाइक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए ही यह खबर है. क्योंकि, फेमस बाइक कंपनी ट्रायम्फ ने एक बेहद ही शानदार बाइक लांच करने जा रही है.
इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत करीब 21 लाख रुपये रखी गई है. 

यह बाइक इस लिए इतनी महंगी है क्योंकि कंपनी पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 750 यूनिट्स ही बेचने वाली है. चलिए जानते हैं कि इस अल्टीमेट बाइक में ऐसा क्या छिपा है जो इसे इतना नायाब और कीमती बनाता है.  

लुक है बेहद लाजवाब 

बता दें कि, इस बाइक की कीमत इतनी ज्यादा होने के पीछे इसका लुक्स और इसमें इस्तेमाल किया गया बेहतरीन मटेरियल है. स्पीड ट्विन 1200 TFC को एक बेहद खूबसूरत ऑब्सीडियन गोल्ड पेंट स्कीम दी गई है. जिसमें मैटेलिक ब्लैक बेस पर सुनहरी नक्काशी देखने को मिलती है. इतना ही नहीं गाड़ी का वजन कम रखने और इसे एक स्पोर्टी लुक देने के लिए इसके मडगार्ड्स, साइड पैनल्स और हील गार्ड्स को पूरी तरह से प्रीमियम कार्बन फाइबर से बनाया गया है. 

बाइक में एक शानदार हैंड-स्टिच्ड सिंगल-पीस सीट मिलती है. सबसे खास बात यह है कि इसकी हैंडलर प्लेट पर इस बाइक का यूनिक प्रोडक्शन नंबर लेजर से लिखा हुआ है. जो इसके 750 मालिकों को एक अलग ही वीआईपी अहसास कराएगा.

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मिलेगा 1200cc का धांसू इंजन 

ट्विन 1200 TFC सुपरबाइक के में आपको 1200cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है. यह दमदार इंजन 105 हॉर्सपावर की ताकत और 112 एनएम का भारी-भरकम टॉर्क जेनरेट करता है. इसका मतलब यह है कि जब आप थ्रॉटल घुमाएंगे तो आपको बिना किसी रुकावट के शुरुआती रेस में ही कमाल का पिकअप मिलेगा. 

बाइक की आवाज को एकदम रेसिंग ट्रैक जैसी धाकड़ बनाने के लिए इसमें प्रीमियम अक्रापोविक के टाइटेनियम साइलेंसर दिए गए हैं. जिन पर कार्बन फाइबर के एंड कैप्स लगे हैं. यह गूंज जब सड़क पर सुनाई देगी तो हर किसी का मुड़कर देखना बिल्कुल पक्का है.

साथ ही मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स  

इस बाइक में बस पावर ही नहीं ब्लकि बाइक को संभालने के लिए इसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. खराब रास्तों पर भी मक्खन जैसी राइड के लिए इसमें पूरी तरह से एडजस्टेबल ओहलिन सस्पेंशन सेटअप दिया गया है. वहीं रफ्तार को पलक झपकते ही कंट्रोल करने के लिए इसमें मोटोजीपी लेवल के ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलीपर्स वाले ब्रेक्स दिए गए हैं. 

सेफ्टी के लिहाज से बाइक में तीन राइड मोड्स, लीन-सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस और क्लचलेस गियर बदलने के लिए ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट जैसे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जो इसे एक कम्प्लीट ट्रैक रेसर बनाते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jul 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Triumph Speed Twin 1200 Tfc Limited Edition Bikes India Luxury Motorcycle Price Triupmh
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