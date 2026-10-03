खराब सड़कें हों या पहाड़, ये 6 बाइक्स नहीं मानेंगी हार

Hero Xpulse 210 भारत में Adventure और ऑफ-रोडिंग के लिए जानी जाने वाली बाइक है. इसमें 210cc का liquid-cooled single-cylinder इंजन मिलता है, जो करीब 24.6hp की पावर और 20.7Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 21-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील के साथ लंबा-travel suspension मिलता है. करीब 220mm का ground clearance इसे खराब सड़कों, कच्चे रास्तों और हल्के ट्रेल्स के लिए उपयोगी बनाता है. इसकी कीमत भी बड़ी Adventure बाइक्स की तुलना में कम है, जिससे यह बजट में Adventure बाइक चाहने वालों के लिए आकर्षक विकल्प बनती है.