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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोखराब सड़कें हों या पहाड़, ये 6 बाइक्स नहीं मानेंगी हार

खराब सड़कें हों या पहाड़, ये 6 बाइक्स नहीं मानेंगी हार

खराब सड़कें, पहाड़ी रास्ते या हल्का ऑफ-रोडिंग, ये 6 बाइक्स अपनी क्षमता और मजबूत बिल्ड के कारण Adventure पसंद करने वालों के लिए शानदार विकल्प हैं

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 03 Oct 2026 07:02 PM (IST)
खराब सड़कें, पहाड़ी रास्ते या हल्का ऑफ-रोडिंग, ये 6 बाइक्स अपनी क्षमता और मजबूत बिल्ड के कारण Adventure पसंद करने वालों के लिए शानदार विकल्प हैं

भारत में हर सड़क एक जैसी नहीं होती. शहरों में जहां अच्छी और चौड़ी सड़कें मिल जाती हैं, वहीं कई इलाकों में गड्ढों, टूटे रास्तों, पत्थरों और ऊबड़-खाबड़ सड़कों का सामना करना पड़ता है. पहाड़ी इलाकों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जहां चढ़ाई, मोड़ और खराब रास्ते बाइक की क्षमता की अच्छी परीक्षा लेते हैं. ऐसे रास्तों पर सिर्फ पावरफुल इंजन होना काफी नहीं होता, बल्कि मजबूत सस्पेंशन, बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस, सही टायर और आरामदायक राइडिंग पोजिशन भी जरूरी होती है. अगर आप अक्सर खराब सड़कों पर बाइक चलाते हैं या वीकेंड पर पहाड़ों और ऑफ-रोड रास्तों पर जाना पसंद करते हैं, तो सही बाइक का चुनाव आपके सफर को काफी आसान और आरामदायक बना सकता है

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Triumph Scrambler 400 X को शहर की सड़कों के साथ हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए भी तैयार किया गया है. इसमें 398cc का single-cylinder liquid-cooled इंजन मिलता है, जो करीब 40hp की पावर और 37.5Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 19-इंच फ्रंट व्हील, लंबा suspension travel और करीब 195mm का ground clearance मिलता है. इसका Scrambler डिजाइन इसे खराब सड़कों और कच्चे रास्तों पर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है. अगर आप रोजमर्रा की riding के साथ weekend Adventure चाहते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प है.
Triumph Scrambler 400 X को शहर की सड़कों के साथ हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल के लिए भी तैयार किया गया है. इसमें 398cc का single-cylinder liquid-cooled इंजन मिलता है, जो करीब 40hp की पावर और 37.5Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 19-इंच फ्रंट व्हील, लंबा suspension travel और करीब 195mm का ground clearance मिलता है. इसका Scrambler डिजाइन इसे खराब सड़कों और कच्चे रास्तों पर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाता है. अगर आप रोजमर्रा की riding के साथ weekend Adventure चाहते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प है.
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KTM 390 Adventure उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें सड़क के साथ-साथ ऑफ-रोडिंग भी पसंद है. इसमें 399cc का single-cylinder liquid-cooled इंजन मिलता है, जो करीब 46hp की पावर और 39Nm का टॉर्क देता है. बाइक में लंबा-travel suspension और 21-इंच फ्रंट व्हील मिलता है, जिससे खराब रास्तों पर इसकी क्षमता बढ़ती है. इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स और ऑफ-रोड ABS जैसे फीचर्स भी इसे ज्यादा कंट्रोल देते हैं. हाईवे और ट्रेल राइडिंग दोनों के लिए यह एक स्पोर्टी Adventure बाइक है.
KTM 390 Adventure उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें सड़क के साथ-साथ ऑफ-रोडिंग भी पसंद है. इसमें 399cc का single-cylinder liquid-cooled इंजन मिलता है, जो करीब 46hp की पावर और 39Nm का टॉर्क देता है. बाइक में लंबा-travel suspension और 21-इंच फ्रंट व्हील मिलता है, जिससे खराब रास्तों पर इसकी क्षमता बढ़ती है. इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स और ऑफ-रोड ABS जैसे फीचर्स भी इसे ज्यादा कंट्रोल देते हैं. हाईवे और ट्रेल राइडिंग दोनों के लिए यह एक स्पोर्टी Adventure बाइक है.
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Royal Enfield Himalayan 450 को खास तौर पर Adventure और खराब रास्तों के लिए बनाया गया है. इसमें 452cc का liquid-cooled single-cylinder इंजन मिलता है, जो 40hp की पावर और 40Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर वायर-स्पोक व्हील मिलते हैं, जो खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल देने में मदद करते हैं. इसका 230mm का ground clearance भी पत्थरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए उपयोगी है. लंबी दूरी की यात्राओं और पहाड़ी रास्तों के लिए Himalayan 450 एक मजबूत विकल्प है.
Royal Enfield Himalayan 450 को खास तौर पर Adventure और खराब रास्तों के लिए बनाया गया है. इसमें 452cc का liquid-cooled single-cylinder इंजन मिलता है, जो 40hp की पावर और 40Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर वायर-स्पोक व्हील मिलते हैं, जो खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल देने में मदद करते हैं. इसका 230mm का ground clearance भी पत्थरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए उपयोगी है. लंबी दूरी की यात्राओं और पहाड़ी रास्तों के लिए Himalayan 450 एक मजबूत विकल्प है.
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Hero Xpulse 210 भारत में Adventure और ऑफ-रोडिंग के लिए जानी जाने वाली बाइक है. इसमें 210cc का liquid-cooled single-cylinder इंजन मिलता है, जो करीब 24.6hp की पावर और 20.7Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 21-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील के साथ लंबा-travel suspension मिलता है. करीब 220mm का ground clearance इसे खराब सड़कों, कच्चे रास्तों और हल्के ट्रेल्स के लिए उपयोगी बनाता है. इसकी कीमत भी बड़ी Adventure बाइक्स की तुलना में कम है, जिससे यह बजट में Adventure बाइक चाहने वालों के लिए आकर्षक विकल्प बनती है.
Hero Xpulse 210 भारत में Adventure और ऑफ-रोडिंग के लिए जानी जाने वाली बाइक है. इसमें 210cc का liquid-cooled single-cylinder इंजन मिलता है, जो करीब 24.6hp की पावर और 20.7Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 21-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर व्हील के साथ लंबा-travel suspension मिलता है. करीब 220mm का ground clearance इसे खराब सड़कों, कच्चे रास्तों और हल्के ट्रेल्स के लिए उपयोगी बनाता है. इसकी कीमत भी बड़ी Adventure बाइक्स की तुलना में कम है, जिससे यह बजट में Adventure बाइक चाहने वालों के लिए आकर्षक विकल्प बनती है.
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BMW G 310 GS एक प्रीमियम Adventure बाइक है, जिसे सड़क और हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल दोनों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 313cc का single-cylinder liquid-cooled इंजन मिलता है, जो करीब 34hp की पावर और 28Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 19-इंच फ्रंट व्हील और 17-इंच रियर व्हील के साथ long-travel suspension मिलता है. इसका Adventure-focused डिजाइन और आरामदायक riding position इसे लंबी यात्राओं के लिए भी उपयोगी बनाते हैं. यह उन राइडर्स के लिए है जो BMW की ब्रांड वैल्यू के साथ Adventure बाइक चाहते हैं.
BMW G 310 GS एक प्रीमियम Adventure बाइक है, जिसे सड़क और हल्के ऑफ-रोड इस्तेमाल दोनों के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 313cc का single-cylinder liquid-cooled इंजन मिलता है, जो करीब 34hp की पावर और 28Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 19-इंच फ्रंट व्हील और 17-इंच रियर व्हील के साथ long-travel suspension मिलता है. इसका Adventure-focused डिजाइन और आरामदायक riding position इसे लंबी यात्राओं के लिए भी उपयोगी बनाते हैं. यह उन राइडर्स के लिए है जो BMW की ब्रांड वैल्यू के साथ Adventure बाइक चाहते हैं.
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Yezdi Adventure खराब सड़कों और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन की गई भारतीय Adventure बाइक है. इसमें 334cc का liquid-cooled single-cylinder इंजन मिलता है, जो करीब 30hp की पावर और 29Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर स्पोक व्हील के साथ Adventure-focused suspension सेटअप मिलता है. इसकी upright riding position लंबी राइड में आराम देने के लिए बनाई गई है. पहाड़ी रास्तों, खराब सड़कों और weekend touring के लिए Yezdi Adventure एक अलग स्टाइल वाली मोटरसाइकिल है.
Yezdi Adventure खराब सड़कों और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन की गई भारतीय Adventure बाइक है. इसमें 334cc का liquid-cooled single-cylinder इंजन मिलता है, जो करीब 30hp की पावर और 29Nm का टॉर्क देता है. बाइक में 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर स्पोक व्हील के साथ Adventure-focused suspension सेटअप मिलता है. इसकी upright riding position लंबी राइड में आराम देने के लिए बनाई गई है. पहाड़ी रास्तों, खराब सड़कों और weekend touring के लिए Yezdi Adventure एक अलग स्टाइल वाली मोटरसाइकिल है.
Published at : 03 Oct 2026 06:55 PM (IST)
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