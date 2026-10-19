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हिंदी न्यूज़ऑटोCar20 लाख के बजट में ये हैं सबसे ज्यादा माइलेज वाली कारें, देख लें लिस्ट

20 लाख के बजट में ये हैं सबसे ज्यादा माइलेज वाली कारें, देख लें लिस्ट

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच 20 लाख के बजट में बेस्ट हैं ये हाइब्रिड और सीएनजी कारें. मारुति, टोयोटा और रेनॉल्ट की इन गाड़ियों में मिलेगा 27 से 29 kmpl तक का बंपर माइलेज.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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भारत में जब भी कोई व्यक्ति नई कार खरीदने की सोचता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि गाड़ी का माइलेज कितना है? आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ग्राहक ऐसी गाड़ियों की तलाश में रहते हैं जो बजट में भी आएं और जेब पर भारी भी न पड़ें. अगर आपका बजट 20 लाख रुपये तक का है तो आपके लिए भारतीय ऑटो बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. खासकर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक आने के बाद से कारों का माइलेज काफी ज्यादा बढ़ गया है. आइए जानते हैं कि 20 लाख के बजट में देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारें कौन सी हैं.

Renault Duster Hybrid

इस लिस्ट में सबसे पहला और नया नाम हाल ही में लॉन्च हुई Renault Duster Hybrid का है. Renault ने अपनी इस बेहद लोकप्रिय SUV को बिल्कुल नए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में बाजार में उतारा है. इस कार में 1.8-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो दो इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ मिलकर काम करता है. ARAI के आंकड़ों के मुताबिक, Renault Duster Hybrid 29 kmpl का बंपर माइलेज देती है. इसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत महज 16.99 लाख रुपये रखी गई है, जो 20 लाख के बजट में फिट बैठती है. यह कार एक बार टैंक फुल होने पर 1400 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है.

Maruti Suzuki Grand Vitara

माइलेज के मामले में मारुति सुजुकी का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहता है. 20 लाख के बजट में मारुति की Grand Vitara का इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट एक बेहद शानदार चॉइस है. इस कार में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है. अगर माइलेज की बात करें तो Maruti Suzuki Grand Vitara 27.97 kmpl का सर्टिफाइड माइलेज देती है. कम दूरी या शहर के ट्रैफिक में यह गाड़ी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है, जिससे पेट्रोल की भारी बचत होती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत भी आपके 20 लाख रुपये के बजट के अंदर आ जाती है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Hyryder और Maruti Grand Vitara दोनों को एक ही तकनीक पर बनाया गया है. Toyota Hyryder का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट भी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक बड़ी SUV के साथ बेहतरीन माइलेज चाहते हैं. इसमें भी वही 1.5-लीटर का एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन और लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है. यह कार भी मारुति की तरह ही 27.97 kmpl का शानदार माइलेज देती है. टोयोटा की हाइब्रिड तकनीक अपनी टिकाऊपन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. 20 लाख के अंदर इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स को आसानी से खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Duster हाइब्रिड भारत में लॉन्च, 16.9 लाख कीमत और 29kmpl का तगड़ा माइलेज

Maruti Suzuki Fronx CNG

सीएनजी मोड पर चलने के कारण इस कार का माइलेज 28.51 प्रति किलोमीटर तक निकल कर आता है. इसकी कीमत 20 लाख के बजट से काफी नीचे शुरू होती है, जिससे यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पैसे भी बचाना चाहते हैं और हर दिन का रनिंग खर्च भी कम रखना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: Ferrari प्रेमियों के लिए खुशखबरी, भारत पहुंचीं दुनिया की सबसे महंगी कारें

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Oct 2026 03:46 PM (IST)
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