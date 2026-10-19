जिस BMW में बैठे थे टाइगर श्रॉफ वह कितनी मजबूत, कितने में बनती है बुलेटप्रूफ?
टाइगर श्रॉफ पर हमले के दौरान वह किस BMW कार में थे? जानिए कितनी मजबूत होती हैं ये गाड़ियां और सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ बनाने में कितना खर्च आता है.
बॉलीवुड से एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी लग्जरी कार BMW से गुजर रहे थे. इसी दौरान तीन अनजान लोगों ने उनकी कार पर अचानक गोलियां चला दीं. हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित बच गए. इस घटना के बाद से ही कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि आखिर जिस कार में टाइगर श्रॉफ सफर कर रहे थे वह कितनी ज्यादा सेफ थी.
ऐसा जब भी कोई हमला देखा जाता है तो गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी तकनीक को लेकर काफी बात होती है. BMW काफी सालों से अपनी गाड़ियों में सुरक्षा और मजबूती का खास ख्याल रखती हैं. लेकिन किसी भी कार को गोलियों या बम धमाकों से पूरी तरह बचाने के लिए उसे अलग से स्पेशल बुलेटप्रूफिंग की जरूरत होती है. तो चलिए जानतें हैं कि ये लग्जरी कारें कितनी मजबूत होती हैं और किसी कार को पूरी तरह बुलेटप्रूफ बनाने में आखिर कितना खर्चा आता है.