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हिंदी न्यूज़ऑटोजिस BMW में बैठे थे टाइगर श्रॉफ वह कितनी मजबूत, कितने में बनती है बुलेटप्रूफ?

जिस BMW में बैठे थे टाइगर श्रॉफ वह कितनी मजबूत, कितने में बनती है बुलेटप्रूफ?

टाइगर श्रॉफ पर हमले के दौरान वह किस BMW कार में थे? जानिए कितनी मजबूत होती हैं ये गाड़ियां और सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ बनाने में कितना खर्च आता है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 12:19 PM (IST)
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बॉलीवुड से एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी लग्जरी कार BMW से गुजर रहे थे. इसी दौरान तीन अनजान लोगों ने उनकी कार पर अचानक गोलियां चला दीं. हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि टाइगर श्रॉफ पूरी तरह सुरक्षित बच गए. इस घटना के बाद से ही कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि आखिर जिस कार में टाइगर श्रॉफ सफर कर रहे थे वह कितनी ज्यादा सेफ थी.

ऐसा जब भी कोई हमला देखा जाता है तो गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी तकनीक को लेकर काफी बात होती है. BMW काफी सालों से अपनी गाड़ियों में सुरक्षा और मजबूती का खास ख्याल रखती हैं. लेकिन किसी भी कार को गोलियों या बम धमाकों से पूरी तरह बचाने के लिए उसे अलग से स्पेशल बुलेटप्रूफिंग की जरूरत होती है. तो चलिए जानतें हैं कि ये लग्जरी कारें कितनी मजबूत होती हैं और किसी कार को पूरी तरह बुलेटप्रूफ बनाने में आखिर कितना खर्चा आता है.

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Oct 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Auto News
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