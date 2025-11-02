हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोयक्षी चोल वास्तुकला का अद्भुत रहस्य! जानिए यक्षी की मूर्तियों से जुड़ी कहानियां?

यक्षी चोल वास्तुकला का अद्भुत रहस्य! जानिए यक्षी की मूर्तियों से जुड़ी कहानियां?

पौराणिक ग्रंथों में यक्षी को मनोकामना पूर्ण करने वाला प्राणी माना गया. चोल राज प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर की वास्तुकला में भी यक्षी की प्रतिमा देखने को मिलती है. जानिए इसके बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 02 Nov 2025 04:35 PM (IST)
पौराणिक ग्रंथों में यक्षी को मनोकामना पूर्ण करने वाला प्राणी माना गया. चोल राज प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर की वास्तुकला में भी यक्षी की प्रतिमा देखने को मिलती है. जानिए इसके बारे में.

यक्षी कौन हैं?

1/5
दक्षिण भारत स्थित तंजावुर के वृहदीश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उतकृष्ट उदाहरण हैं. इस मंदिर को राजा राज चोल प्रथम ने हजारों साल पहले बनाया था.
दक्षिण भारत स्थित तंजावुर के वृहदीश्वर मंदिर चोल वास्तुकला का उतकृष्ट उदाहरण हैं. इस मंदिर को राजा राज चोल प्रथम ने हजारों साल पहले बनाया था.
2/5
यह मंदिर अपने विशाल विमा, आकर्षक कलाकृतियां और जटिल मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है. देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में इन मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं.
यह मंदिर अपने विशाल विमा, आकर्षक कलाकृतियां और जटिल मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है. देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में इन मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं.
3/5
मंदिर कई नक्काशियों में यक्षी की मूर्तियां भी हैं. एक पौराणिक प्राणी जिसे लेकर हमेशा कहा जाता है कि, वह सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं.
मंदिर कई नक्काशियों में यक्षी की मूर्तियां भी हैं. एक पौराणिक प्राणी जिसे लेकर हमेशा कहा जाता है कि, वह सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं.
4/5
प्रौराणिक कथाओं में यक्षियों को धन के संरक्षक भगवान कुबेर की सेविका के रूप में बताया गया है. यहां की मूर्तियां चोलवंश की कलात्मकता और रहस्यवाद को दर्शाती है.
प्रौराणिक कथाओं में यक्षियों को धन के संरक्षक भगवान कुबेर की सेविका के रूप में बताया गया है. यहां की मूर्तियां चोलवंश की कलात्मकता और रहस्यवाद को दर्शाती है.
5/5
यक्षी के नाम का मतलब सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला प्राणी है. वह अदम्य स्त्रीत्व का अवतार मानी जाती हैं. चोल वंश की वास्तुकला में यक्षी की उपस्थिति साफ साफ देखी जा सकती है.
यक्षी के नाम का मतलब सभी की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला प्राणी है. वह अदम्य स्त्रीत्व का अवतार मानी जाती हैं. चोल वंश की वास्तुकला में यक्षी की उपस्थिति साफ साफ देखी जा सकती है.
Published at : 02 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
HINDU Hindusiam

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
LIVE: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
IPO Alert: Shreeji Global FMCG Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
China का नया Tax Rule! अब सस्ता होगा भारत में सोना? | Gold Price Update 2025 | China Gold Tax News
IPO Alert: Groww IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
LIVE: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
विश्व
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल; बढ़ी पुतिन की टेंशन!
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, ड्रोन अटैक के बाद धू-धूकर जला ऑयल टर्मिनल
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
हेल्थ
Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget