एक्सप्लोरर
यक्षी चोल वास्तुकला का अद्भुत रहस्य! जानिए यक्षी की मूर्तियों से जुड़ी कहानियां?
पौराणिक ग्रंथों में यक्षी को मनोकामना पूर्ण करने वाला प्राणी माना गया. चोल राज प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर की वास्तुकला में भी यक्षी की प्रतिमा देखने को मिलती है. जानिए इसके बारे में.
यक्षी कौन हैं?
ऐस्ट्रो
6 Photos
दिल के सच्चे, सोच में गहराई! नवंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? जानें उनकी पर्सनैलिटी के अनकहे राज!
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 2 November 2025: जानें रविवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
LIVE: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत की पहले बैटिंग; दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन उड़ा देगी होश
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
दिल के सच्चे, सोच में गहराई! नवंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? जानें उनकी पर्सनैलिटी के अनकहे राज!
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion