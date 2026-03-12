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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 13 March 2026: इन राशियों की चमक सकती है किस्मत, कुछ को विवाद से बचने की सलाह, पढ़ें शुक्रवार टैरो भविष्यफल

Tarot Rashifal 13 March 2026: इन राशियों की चमक सकती है किस्मत, कुछ को विवाद से बचने की सलाह, पढ़ें शुक्रवार टैरो भविष्यफल

Tarot Card Reading 13 March 2026: मेष से मीन राशि के लिए टैरो संकेत देते हैं कि संसाधनों का सही उपयोग लाभ देगा. आर्थिक योजना और खर्चों पर नियंत्रण रखें. कामकाज में सुधार और स्थिरता आएगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Mar 2026 07:49 PM (IST)
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Tarot Card Reading 13 March 2026: अजमेर की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की गणना के अनुसार, 13 मार्च का दिन करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का भविष्यफल:

मेष टैरो राशिफल
मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए परेशानियों वाला हो सकता है और आज दैनिक मामलों में आपको बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है. धन की बचत करने से आपको लाभ होगा और आपकी आगे की योजनाएं सफल होंगी.

वृष टैरो राशिफल 
वृष राशि वालों का दिन आज उतना खास नहीं होने वाला, जितने की आपको उम्मीद थी. आप महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस कर सकते हैं. आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. अपने मन में किसी के प्रति खराब विचार को आने से रोकें. बुरी आदतों से दूर रहें.

मिथुन टैरो राशिफल 
मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन शुभ नहीं है. आपका कई समस्याओं या मतभेदों से आमना-सामना होगा जिसके कारण आप असहज महसूस करेंगे. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. आज बेहतर होगा कि फालतू की बातों पर दिमाग न लगाएं और फोकस लगाकर काम करें.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको काफी व्यस्तता का सामना करना पड़ सकता है. पूरा दिन भागदौड़ में बीतेगा. व्यस्त और खुशहाल दिन है, नए अवसर आपके सामने आएंगे, और की गई यात्राएं वांछित परिणाम लाएंगी. आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं और भाग्य आपका साथ देगा.

सिंह टैरो राशिफल 
सिंह राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपके मन में किसी प्रकार की उलझन रहेगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी विशेष कार्य की चिंता रहेगी. व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है. आज कोई निवेश करने से बचें.

कन्या टैरो राशिफल 
कन्या राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ है और संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने से मन खुश रहेगा. संतान की तरक्की को देखकर आप काफी प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे. इस राशि वालों को मित्रों तथा रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा. धार्मिक आस्था बढ़ेगी और परिवार में सुख समृद्धि आएगी.

तुला टैरो राशिफल 
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है और आपको तरक्की प्राप्त होगी. कारोबार में आपकी योजनाएं सफल होंगी. नौकरीपेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ होगा. कार्य व्यापार में वृद्धि व लगभग सभी तरह के कार्यां में सफलता प्राप्त होगी. नए कामों की शुरुआत संभव है और भाग्य की बदौलत आपको कहीं से रुका धन प्राप्त होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन किस्मत आपका साथ देगी. कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें, सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है. अपनी खानपान की आदतों पर काबू रखें. अपने मन की बातें और योजनाएं किसी के साथ शेयर न करें.

धनु टैरो राशिफल 
धनु राशि के जातकों को आज मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे और जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक बनने की कोशिश करें. उच्च महत्वाकांक्षा ऊंची प्रगति के लिए प्रेरित करेगी. आज आपको ऐसा भ्भी लगेगा कि आपकी मेहनत उतनी सफल नहीं हो रही है जितने की आपको उम्मीद थी. धन के मामले में दिन ठीक रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन मन में उलझन रहेगी और अपने सभी कार्यों को लेकर आप आशंकित रहेंगे. मन में किसी प्रकार की आशंका रहेगी. आलस्य का त्याग कर समय का उचित प्रयोग करें इससे आप अपने कार्यक्षेत्र एवं रचनात्मक क्षेत्र में सुर्खियां बटोरेंगे. आज किसी से पैसों का लेनदेन न करें.

कुंभ टैरो राशिफल 
कुंभ राशि वालों की किस्मत साथ दे रही है और आज का दिन आपके लिए सफलता देने वाला होगा. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद स्थितियों के आसार हैं और आप बेहतर अवसरों का लाभ पाकर आगे बढ़ेंगे. आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज किस्मत आपका साथ देर रही है और आपकी योजनाएं सफल होंगी. दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहें. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा माहोल में बीतेगा. आज किसी काम से बाहर यात्रा पर भी जा सकते हैं.

Kal Ka Rashifal 13 March 2026: भाग्य से मिलेगा बड़ा अवसर, कुछ राशियों को झेलना पड़ सकता है तनाव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 12 Mar 2026 07:49 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

13 मार्च 2026 को करियर और आर्थिक मोर्चे पर क्या उम्मीद की जा सकती है?

13 मार्च 2026 को करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार, कुछ राशियों के लिए यह दिन शुभ फलदायी हो सकता है।

मेष राशि वालों के लिए 13 मार्च का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए 13 मार्च का दिन परेशानियों वाला हो सकता है। सहयोगियों के साथ बेवजह की बहस और झगड़े की संभावना है, लेकिन धन की बचत से लाभ मिलेगा।

कन्या राशि वालों के लिए 13 मार्च को क्या खुशखबरी मिल सकती है?

कन्या राशि वालों के लिए 13 मार्च का दिन शुभ है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में सुख-समृद्धि आएगी।

तुला राशि वालों के लिए 13 मार्च को करियर में क्या प्रगति संभव है?

तुला राशि वालों के लिए 13 मार्च का दिन तरक्की भरा रहेगा। कारोबार में योजनाएं सफल होंगी और नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा।

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