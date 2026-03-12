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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 13 March 2026: मिथुन राशि नए ऑर्डर्स से बढ़ेगी मार्केट में धाक, आलस्य से बचें

Mithun Rashifal 13 March 2026: मिथुन राशि नए ऑर्डर्स से बढ़ेगी मार्केट में धाक, आलस्य से बचें

Gemini Horoscope 13 March 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Mar 2026 11:59 AM (IST)
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Mithun Rashifal 13 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित लेकिन प्रगति के अवसर देने वाला रहेगा. चन्द्रमा आपके 7वें भाव में स्थित हैं, जिससे दांपत्य जीवन और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक सोच और मेहनत से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत और रिसर्च पर ध्यान देने का है. कार्यस्थल पर दिए गए प्रोजेक्ट या टास्क पर गहराई से काम करें, इससे आपके बॉस और सीनियर्स का ध्यान आपकी ओर जाएगा. आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और आप नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे. अगर आप आलस से बचते हुए पूरी लगन से काम करेंगे तो करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज नए ऑर्डर मिलने की संभावना है और कस्टमर रिटेंशन भी बेहतर रहेगा. यदि आप अपने ग्राहकों को बेहतर सर्विस और वैल्यू देंगे तो मार्केट में आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी. विरोधियों की गतिविधियों को लेकर मन में भय हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ काम करने से स्थिति आपके पक्ष में बन सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में किए गए प्रयासों से कुछ लाभ मिलने के संकेत हैं. जो लोग अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और अपने विचार साझा करना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
चन्द्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. परिवार के साथ समय बिताना और अपने विचार साझा करना रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज अभ्यास करने का अच्छा समय है. लगातार अभ्यास और एकाग्रता से आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. योग और प्राणायाम से मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल:
आज मानसिक थकान या आलस्य महसूस हो सकता है. नियमित योग, ध्यान और संतुलित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा बनी रहेगी और कार्यों में लापरवाही से बचाव होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक:
लक्की कलर – ऑरेंज
लक्की नंबर – 8
अनलक्की नंबर – 2

उपाय:
आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं?
हाँ, नए ऑर्डर मिलने और ग्राहकों का भरोसा बढ़ने से व्यापार में प्रगति के संकेत हैं.

2. मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
कार्यस्थल पर रिसर्च और मेहनत से काम करने पर सीनियर्स का ध्यान आपकी ओर जाएगा और करियर में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे.

3. मिथुन राशि वालों को आज स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए?
आलस्य से बचने के लिए योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Mar 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
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