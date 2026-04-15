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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVastu Tips: आप भी टॉयलेट में ले जाते हैं मोबाइल, कंगाल कर सकता है ये ग्रह

Vastu Tips: आप भी टॉयलेट में ले जाते हैं मोबाइल, कंगाल कर सकता है ये ग्रह

Vastu Tips: Gen Z का मोबाइल एडिक्शन इतना बढ़ गया है बाथरूम में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. वास्तु के अनुसार टॉयलेट में फोन का यूज करने पर राहु जीवन को धीरे-धीरे नर्क बना देता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 15 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Vastu Tips: Gen Z का मोबाइल एडिक्शन इतना बढ़ गया है बाथरूम में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. वास्तु के अनुसार टॉयलेट में फोन का यूज करने पर राहु जीवन को धीरे-धीरे नर्क बना देता है.

टॉयलेट वास्तु टिप्स

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Gen Z एक पल के लिए भी अपने गैजेट से दूर नहीं रह पाते हैं लेकिन वास्तु एक्सपर्ट संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार टॉयलेट में अगर आप मोबाइल ले जा रहे हैं तो राहु आपकी जीवन में जहर घोल सकता है. ऐसा करना राहु दोष का बड़ा कारण माना जाता है.
Gen Z एक पल के लिए भी अपने गैजेट से दूर नहीं रह पाते हैं लेकिन वास्तु एक्सपर्ट संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार टॉयलेट में अगर आप मोबाइल ले जा रहे हैं तो राहु आपकी जीवन में जहर घोल सकता है. ऐसा करना राहु दोष का बड़ा कारण माना जाता है.
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बाथरूम का संबंध राहु से है. कुंडली में राहु खराब हो जाए तो भ्रम पैदा करता है. व्यक्ति को अधर्मी और गलत संगत में जाने के लिए मजबूर कर देता है. ऐसे बाथरूम में मोबाइल का यूज करना बुरे वक्त को न्यौता देने जैसा है.
बाथरूम का संबंध राहु से है. कुंडली में राहु खराब हो जाए तो भ्रम पैदा करता है. व्यक्ति को अधर्मी और गलत संगत में जाने के लिए मजबूर कर देता है. ऐसे बाथरूम में मोबाइल का यूज करना बुरे वक्त को न्यौता देने जैसा है.
Published at : 15 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Toilet Bathroom Vastu Tips Mobile Astrology

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