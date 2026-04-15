Gen Z एक पल के लिए भी अपने गैजेट से दूर नहीं रह पाते हैं लेकिन वास्तु एक्सपर्ट संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार टॉयलेट में अगर आप मोबाइल ले जा रहे हैं तो राहु आपकी जीवन में जहर घोल सकता है. ऐसा करना राहु दोष का बड़ा कारण माना जाता है.