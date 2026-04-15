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Vastu Tips: आप भी टॉयलेट में ले जाते हैं मोबाइल, कंगाल कर सकता है ये ग्रह
Vastu Tips: Gen Z का मोबाइल एडिक्शन इतना बढ़ गया है बाथरूम में भी लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. वास्तु के अनुसार टॉयलेट में फोन का यूज करने पर राहु जीवन को धीरे-धीरे नर्क बना देता है.
टॉयलेट वास्तु टिप्स
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Published at : 15 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Tags :Toilet Bathroom Vastu Tips Mobile Astrology
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion