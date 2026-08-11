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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 11 August 2026: आर्थिक मामलों में रहें सावधान, सोचकर लें फैसले

Aaj Ka Dhanu Rashifal 11 August 2026: आर्थिक मामलों में रहें सावधान, सोचकर लें फैसले

Sagittarius Horoscope Today: क्या आज धनु राशि वालों को जल्दबाजी में लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान करा सकता है? बिजनेस में स्टॉक और बजट संभालकर रखें, वहीं नौकरी और परिवार के मामलों में भी सतर्क रहें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि वालों के लिए आज कारोबार में सावधानी बरतने का दिन रहेगा. चंद्रमा आठवें भाव में होने से परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. बिना सोचे-समझे कोई बड़ा रिस्क लेना भारी पड़ सकता है और इससे आर्थिक नुकसान होने की आशंका है.

व्यवसाय के लिहाज से समय ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए नए निवेश या बड़े विस्तार से फिलहाल बचना बेहतर होगा. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कमाई के चक्कर में काम की क्वालिटी से बिल्कुल समझौता न करें. लापरवाही होने पर जांच में मामला फंस सकता है.

बिजनेसमैन को बाजार की मांग को देखते हुए ही स्टॉक रखना चाहिए. जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने पर बिक्री कम होने की स्थिति में नुकसान हो सकता है. आज खर्च करते समय बजट का खास ध्यान रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. अगर किसी दूसरी कंपनी से बेहतर जॉब ऑफर मिलता है, तो छोटी-मोटी शर्तों की वजह से उसे तुरंत ठुकराने की गलती न करें. ऑफर की पूरी जानकारी समझकर ही फैसला लें.

वर्कस्पेस पर अपने किसी पुराने गलत निर्णय या गलती का परिणाम भुगतना पड़ सकता है. इसलिए आज काम में पूरी सावधानी रखें और किसी भी नियम को नजरअंदाज न करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज विशेष सावधानी की जरूरत है. सितारों की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया वित्तीय फैसला नुकसान करा सकता है.

अनावश्यक खर्चों को रोकें और बड़े निवेश को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बिजनेस में स्टॉक और रोजमर्रा के खर्च का हिसाब स्पष्ट रखें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में संतान के विवाह को लेकर चर्चा हो सकती है. विवाह के मामले में जल्दबाजी करने से बचें. अगर कोई रिश्ता आता है तो परिवार और सामने वाले पक्ष के बारे में अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ें.

ननिहाल में किसी व्यक्ति से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें और बातचीत में संयम रखें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, खासकर जब आर्थिक या काम से जुड़ी परेशानियां सामने हों. खुद को शांत रखने की कोशिश करें और पर्याप्त आराम लें.

आज किसी भी तरह की लापरवाही से बचना जरूरी है. हल्की एक्सरसाइज, ध्यान या कुछ समय शांत वातावरण में बिताना मन को बेहतर रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना होगा. किसी एक विषय पर जरूरत से ज्यादा समय लगाने के बजाय पूरे सिलेबस को संतुलित तरीके से तैयार करें.

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को करियर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत और लगातार प्रयास करते रहना होगा. मेहनत से परिस्थितियों में काफी सुधार लाया जा सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को भोजन या पीली वस्तु का दान करें. आर्थिक मामलों में बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:40 AM (IST)
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