Aaj Ka Dhanu Rashifal 11 August 2026: आर्थिक मामलों में रहें सावधान, सोचकर लें फैसले

Aaj Ka Dhanu Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि वालों के लिए आज कारोबार में सावधानी बरतने का दिन रहेगा. चंद्रमा आठवें भाव में होने से परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. बिना सोचे-समझे कोई बड़ा रिस्क लेना भारी पड़ सकता है और इससे आर्थिक नुकसान होने की आशंका है.

व्यवसाय के लिहाज से समय ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए नए निवेश या बड़े विस्तार से फिलहाल बचना बेहतर होगा. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कमाई के चक्कर में काम की क्वालिटी से बिल्कुल समझौता न करें. लापरवाही होने पर जांच में मामला फंस सकता है.

बिजनेसमैन को बाजार की मांग को देखते हुए ही स्टॉक रखना चाहिए. जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने पर बिक्री कम होने की स्थिति में नुकसान हो सकता है. आज खर्च करते समय बजट का खास ध्यान रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. अगर किसी दूसरी कंपनी से बेहतर जॉब ऑफर मिलता है, तो छोटी-मोटी शर्तों की वजह से उसे तुरंत ठुकराने की गलती न करें. ऑफर की पूरी जानकारी समझकर ही फैसला लें.

वर्कस्पेस पर अपने किसी पुराने गलत निर्णय या गलती का परिणाम भुगतना पड़ सकता है. इसलिए आज काम में पूरी सावधानी रखें और किसी भी नियम को नजरअंदाज न करें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज विशेष सावधानी की जरूरत है. सितारों की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया वित्तीय फैसला नुकसान करा सकता है.

अनावश्यक खर्चों को रोकें और बड़े निवेश को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. बिजनेस में स्टॉक और रोजमर्रा के खर्च का हिसाब स्पष्ट रखें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में संतान के विवाह को लेकर चर्चा हो सकती है. विवाह के मामले में जल्दबाजी करने से बचें. अगर कोई रिश्ता आता है तो परिवार और सामने वाले पक्ष के बारे में अच्छी तरह जांच-पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ें.

ननिहाल में किसी व्यक्ति से मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. छोटी बात को बड़ा विवाद बनाने से बचें और बातचीत में संयम रखें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, खासकर जब आर्थिक या काम से जुड़ी परेशानियां सामने हों. खुद को शांत रखने की कोशिश करें और पर्याप्त आराम लें.

आज किसी भी तरह की लापरवाही से बचना जरूरी है. हल्की एक्सरसाइज, ध्यान या कुछ समय शांत वातावरण में बिताना मन को बेहतर रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना होगा. किसी एक विषय पर जरूरत से ज्यादा समय लगाने के बजाय पूरे सिलेबस को संतुलित तरीके से तैयार करें.

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को करियर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए मेहनत और लगातार प्रयास करते रहना होगा. मेहनत से परिस्थितियों में काफी सुधार लाया जा सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को भोजन या पीली वस्तु का दान करें. आर्थिक मामलों में बड़ा फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.

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