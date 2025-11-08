हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips For Purse: पर्स में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, धन की कभी नहीं होगी कमी!

Vastu Tips For Purse: पर्स में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, धन की कभी नहीं होगी कमी!

Vastu Tips For Purse: वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पर्स से जुड़ा एक उपाय बताया है. मान्यता के अनुसार पर्स में समृद्धि का भी स्थान होता है. इसमें कुछ चीजें रखना शुभ होता है.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Vastu Tips For Purse: वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पर्स से जुड़ा एक उपाय बताया है. मान्यता के अनुसार पर्स में समृद्धि का भी स्थान होता है. इसमें कुछ चीजें रखना शुभ होता है.

वास्तु टिप्स

1/6
वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के कई उपाय बताए है. जिस में से एक उपाय पर्स से जुड़ा है. क्योंकि पर्स भी धन रखने का एक स्थान है. इसलिए पर्स का उपयोग कुछ सावधानियां रखते हुए करना चाहिए, जिससे धन की कमी नहीं होती और उसका आगमन भी आसानी से होता है, आइए जानते है किन उपायों से धन की प्राप्ति होती है.
वास्तु शास्त्र में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के कई उपाय बताए है. जिस में से एक उपाय पर्स से जुड़ा है. क्योंकि पर्स भी धन रखने का एक स्थान है. इसलिए पर्स का उपयोग कुछ सावधानियां रखते हुए करना चाहिए, जिससे धन की कमी नहीं होती और उसका आगमन भी आसानी से होता है, आइए जानते है किन उपायों से धन की प्राप्ति होती है.
2/6
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पर्स में परिवार की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए, यह करना आर्थिक व मानसिक सुरक्षा का प्रतीक होता है. लेकिन ध्यान रखें कि तस्वीर तय व साफ-सुथरी हो और कटी हुई न हो, क्योंकि टूटी-फूटी तस्वीर से तनाव व खर्च बढ़ सकते हैं.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पर्स में परिवार की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए, यह करना आर्थिक व मानसिक सुरक्षा का प्रतीक होता है. लेकिन ध्यान रखें कि तस्वीर तय व साफ-सुथरी हो और कटी हुई न हो, क्योंकि टूटी-फूटी तस्वीर से तनाव व खर्च बढ़ सकते हैं.
3/6
पर्स में नोट व सिक्कों को सही तरीके से रखना चाहिए. नोटों को मोड़-मरोड़कर और सिक्कों को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी मां नाराज हो सकती हैं. जब पैसों को सुव्यवस्थित रखा जाता है, तो धन के प्रवाह में सुधार भी देखने को मिलता है.
पर्स में नोट व सिक्कों को सही तरीके से रखना चाहिए. नोटों को मोड़-मरोड़कर और सिक्कों को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी मां नाराज हो सकती हैं. जब पैसों को सुव्यवस्थित रखा जाता है, तो धन के प्रवाह में सुधार भी देखने को मिलता है.
4/6
पर्स के अंदर एक छोटे से सोने या पीतल का टुकड़ा रखना भी शुभ माना जाता है. इसे बृहस्पतिवार को गंगाजल से शुद्ध करके रखा जाए तो स्थायी धन-समृद्धि बनी रहती है और पर्स में भी एक स्थायी धन बना रहता है.
पर्स के अंदर एक छोटे से सोने या पीतल का टुकड़ा रखना भी शुभ माना जाता है. इसे बृहस्पतिवार को गंगाजल से शुद्ध करके रखा जाए तो स्थायी धन-समृद्धि बनी रहती है और पर्स में भी एक स्थायी धन बना रहता है.
5/6
पर्स में अत्यधिक कागज़-पत्र नहीं रखना चाहिए. वास्‍तु के अनुसार, पेपर या बिल-रसीद का भार पर्स की संपत्ति व धन प्रवाह को प्रभावित कर सकता है. इसलिए इनका चयनित व सीमित रखना बेहतर है.
पर्स में अत्यधिक कागज़-पत्र नहीं रखना चाहिए. वास्‍तु के अनुसार, पेपर या बिल-रसीद का भार पर्स की संपत्ति व धन प्रवाह को प्रभावित कर सकता है. इसलिए इनका चयनित व सीमित रखना बेहतर है.
6/6
अपनी राशि के अनुसार पर्स में राशि-प्रतीक या रंग-संबंधित वस्तु रखना भी शुभ माना जाता है. उदाहरण के लिए, जिस राशि के लिए जो ग्रह अनुकूल हों, उस राशि या रंग-संबंधित चीज़ पर्स में रखी जाए तो धन लाभ के अवसर बढ़ सकते हैं.
अपनी राशि के अनुसार पर्स में राशि-प्रतीक या रंग-संबंधित वस्तु रखना भी शुभ माना जाता है. उदाहरण के लिए, जिस राशि के लिए जो ग्रह अनुकूल हों, उस राशि या रंग-संबंधित चीज़ पर्स में रखी जाए तो धन लाभ के अवसर बढ़ सकते हैं.
Published at : 08 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips Vastu Shastra Vastu Tips For Purse

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर होगी जंग? तालिबान के साथ नहीं बनी बात, तिलमिला उठे ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर अग्निशमन अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, एलजी ने दी मंजूरी
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 18: 'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
'थामा' की तीसरे फ्राइडे हालत हुई खराब, लाखों में सिमटी कमाई, कैसे बनेगी 150 करोड़ी?
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
कौन जीतेगा ब्रिसबेन की बाजी? गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया का हेड टू हेड रिकॉर्ड कर देगा हैरान; देखें आंकड़े
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
विश्व
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
चीनी नेवी को मिला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जानें कितना ताकतवर है फुजियान, जिसने बढ़ा दी भारत की टेंशन!
हेल्थ
Constipation Relief: कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
कब्ज से जल्द चाहते हैं राहत, डॉक्टर ने बताया कैसे पा सकते हैं इस समस्या से निजात?
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
चलती ट्रेन में गेट के पास नजर आया बेहद तगड़ा अजगर, उससे भी टिकट मांगने लगे यूजर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget