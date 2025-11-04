भवन निर्माण के लिए वास्तु शास्त्र में घर की नींव को बहुत महत्व दिया गया है. मान्यता है कि, जैसे नींव मजबूत होगी, वैसा ही घर का सौभाग्य और स्थायित्व भी बढ़ेगा. इसलिए घर की नींव डालते समय कुछ विशेष वस्तुओं को उसमें रखना शुभ माना गया है.