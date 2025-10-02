एक्सप्लोरर
Labubu Doll को घर में रखना चाहिए या नहीं? वास्तु के नियमों से जानें रहस्य
Labubu Doll: वास्तु शास्त्र (Vastu Tips) के अनुसार घर में कुछ वस्तुओं को रखना वर्जित माना गया है. यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, तो घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है.
Labubu doll वास्तु शास्त्र
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Oct 2025 03:51 PM (IST)
Tags :Vastu Tips Vastu Shastra LaBubu Doll
वास्तु शास्त्र
6 Photos
लाबुबू गुड़िया को घर में रखना चाहिए या नहीं? वास्तु के नियमों से जानें रहस्य
वास्तु शास्त्र
6 Photos
दीवाली में इन जगहों में भूलकर भी पैसा रखने से बचें, माता लक्ष्मी होती हैं नाराज!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
रसोई में इस दिशा में रखें गैस चूले और सिंक, वास्तु शास्त्र से जानें सही दिशा
वास्तु शास्त्र
6 Photos
सोने से पहले जान लें! गद्दे के नीचे ये 1 गलती घर में लाती है कंगाली और अशांति!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
भोजन करते समय दिशा का रखें ध्यान, वरना हो सकता है भारी नुकसान! जानें सही दिशा
वास्तु शास्त्र
6 Photos
दुकान के गल्ले से जुड़ी ये वास्तु टिप्स करेंगी व्यापार में बरकत और धनवृद्धि! जानें इसके बारे में
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
Advertisement
वास्तु शास्त्र
6 Photos
लाबुबू गुड़िया को घर में रखना चाहिए या नहीं? वास्तु के नियमों से जानें रहस्य
वास्तु शास्त्र
6 Photos
दीवाली में इन जगहों में भूलकर भी पैसा रखने से बचें, माता लक्ष्मी होती हैं नाराज!
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion