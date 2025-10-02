सही स्थान पर रखना आवश्यक: यदि आप Labubu Doll को घर में रखना चाहते हैं, तो इसे सही स्थान और दिशा में रखना आवश्यक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा में रखी जाने वाली वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं. इस दिशा में रखने से इस डॉल का शुभ प्रभाव बढ़ सकता है और घर में खुशियों और संतुलन का वातावरण बना रहता है.