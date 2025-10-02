हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रLabubu Doll को घर में रखना चाहिए या नहीं? वास्तु के नियमों से जानें रहस्य

Labubu Doll को घर में रखना चाहिए या नहीं? वास्तु के नियमों से जानें रहस्य

Labubu Doll: वास्तु शास्त्र (Vastu Tips) के अनुसार घर में कुछ वस्तुओं को रखना वर्जित माना गया है. यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, तो घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 02 Oct 2025 03:51 PM (IST)
Labubu Doll: वास्तु शास्त्र (Vastu Tips) के अनुसार घर में कुछ वस्तुओं को रखना वर्जित माना गया है. यदि इन नियमों का पालन न किया जाए, तो घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है.

Labubu doll वास्तु शास्त्र

1/6
Labubu Doll एक आधुनिक खिलौना है, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हुआ है. इसकी विचित्र आकृति और आकर्षक डिजाइन ने इसे कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बना दिया है. हालांकि, इसके बारे में अलग-अलग राय हैं. कुछ लोग इसे घर में रखने को शुभ मानते हैं, तो कुछ इसे अशुभ मानते हैं. इस पर बहस अभी भी जारी है.
Labubu Doll एक आधुनिक खिलौना है, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हुआ है. इसकी विचित्र आकृति और आकर्षक डिजाइन ने इसे कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बना दिया है. हालांकि, इसके बारे में अलग-अलग राय हैं. कुछ लोग इसे घर में रखने को शुभ मानते हैं, तो कुछ इसे अशुभ मानते हैं. इस पर बहस अभी भी जारी है.
2/6
नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी: कुछ लोगों का मानना है कि Labubu Doll घर में रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कई व्यक्तियों ने दावा किया कि इसके घर में आने के बाद उनकी नौकरी चली गई, आर्थिक स्थिति बिगड़ी और उनका बुरा समय शुरू हो गया. यह दर्शाता है कि इस डॉल का प्रभाव व्यक्ति की धारणा और विश्वास पर काफी निर्भर करता है.
नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी: कुछ लोगों का मानना है कि Labubu Doll घर में रखने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. कई व्यक्तियों ने दावा किया कि इसके घर में आने के बाद उनकी नौकरी चली गई, आर्थिक स्थिति बिगड़ी और उनका बुरा समय शुरू हो गया. यह दर्शाता है कि इस डॉल का प्रभाव व्यक्ति की धारणा और विश्वास पर काफी निर्भर करता है.
3/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी जाने वाली वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं. यदि कोई वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनती है, तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए. Labubu Doll की विचित्र और डरावनी आकृति के कारण इसे कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जा सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी जाने वाली वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं. यदि कोई वस्तु नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनती है, तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए. Labubu Doll की विचित्र और डरावनी आकृति के कारण इसे कभी-कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जा सकता है.
4/6
केवल खिलौना या आध्यात्मिक प्रभाव? वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि Labubu Doll केवल एक साधारण खिलौना है और इसका कोई आध्यात्मिक या वास्तु संबंधी प्रभाव नहीं है. उनका कहना है कि इसे घर में रखना या न रखना पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है. इसे शुभ मानने वाले लोग इसे सजावट और सकारात्मकता के लिए रख सकते हैं.
केवल खिलौना या आध्यात्मिक प्रभाव? वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि Labubu Doll केवल एक साधारण खिलौना है और इसका कोई आध्यात्मिक या वास्तु संबंधी प्रभाव नहीं है. उनका कहना है कि इसे घर में रखना या न रखना पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है. इसे शुभ मानने वाले लोग इसे सजावट और सकारात्मकता के लिए रख सकते हैं.
5/6
सही स्थान पर रखना आवश्यक: यदि आप Labubu Doll को घर में रखना चाहते हैं, तो इसे सही स्थान और दिशा में रखना आवश्यक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा में रखी जाने वाली वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं. इस दिशा में रखने से इस डॉल का शुभ प्रभाव बढ़ सकता है और घर में खुशियों और संतुलन का वातावरण बना रहता है.
सही स्थान पर रखना आवश्यक: यदि आप Labubu Doll को घर में रखना चाहते हैं, तो इसे सही स्थान और दिशा में रखना आवश्यक है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा में रखी जाने वाली वस्तुएं सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं. इस दिशा में रखने से इस डॉल का शुभ प्रभाव बढ़ सकता है और घर में खुशियों और संतुलन का वातावरण बना रहता है.
6/6
व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर: Labubu Doll को घर में रखना या नहीं रखना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत धारणा और विश्वास पर निर्भर करता है. यदि आप इसे शुभ मानते हैं, तो इसे घर में रख सकते हैं. लेकिन यदि आपको लगता है कि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो इसे घर से दूर रखना ही बेहतर होगा.
व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर: Labubu Doll को घर में रखना या नहीं रखना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत धारणा और विश्वास पर निर्भर करता है. यदि आप इसे शुभ मानते हैं, तो इसे घर में रख सकते हैं. लेकिन यदि आपको लगता है कि यह नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो इसे घर से दूर रखना ही बेहतर होगा.
Published at : 02 Oct 2025 03:51 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Vastu Shastra LaBubu Doll

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
नौकरी
Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक
लाइफस्टाइल
Late Motherhood Challenges: 42 की उम्र में मां बनेंगी कटरीना कैफ, इस उम्र में कितना मुश्किल होता है मां बनना?
42 की उम्र में मां बनेंगी कटरीना कैफ, इस उम्र में कितना मुश्किल होता है मां बनना?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget